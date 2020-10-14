عقاب قاسٍ لـ نابولي بعد إلغاء مباراة يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

أصدرت لجنة الانضباط في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأربعاء قرارًا قاسيًا بحق نادي نابولي، وذلك بعد تعذر حضور الفريق لـ مباراة يوفنتوس في الدوري الإيطالي التي كان من المقرر إقامتها يوم 4 أكتوبر الجاري.

وكانت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية قالت يوم 4 أكتوبر: إن ماتيا جراساني محامي نادي نابولي أشار إلى أن هيئة الصحة المحلية طلبت من لاعبي نابولي البقاء في منازلهم تنفيذًا لفترة العزل المنزلي بعد تفشي فيروس كورونا في الفريق، مضيفًا أنه أبلغ رابطة الدوري الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ونادي يوفنتوس، بعدم قدرة فريق نابولي على السفر إلى تورينو لخوض المباراة.

اعتبار يوفنتوس فائزًا بثلاثية ضد نابولي:

وقررت رابطة الدوري الإيطالي خصم نقطة من رصيد نابولي في الدوري بالإضافة إلى اعتباره خاسرًا من اليوفي بثلاثية نظيفة.

وكان التحقيق أكد أن الأسباب التي اتبعها نادي نابولي لعدم خوض المباراة، مثل دخول اللاعبين في عزل صحيأو عدم سفرهم إلى تورينو بسبب الخوف من العدوى، أمورًا ليست قاهرية عكس ما كانت تراه وزارة الصحة الإيطالية.

ويستحق الفريق الجنوبي، أن يستأنف ضد قرار رابطة الدوري الإيطالي.

موعد المباراة التي تم إلغاؤها:

وكان من المقرر في الأساس، انطلاق مباراة يوفنتوس ضد نابولي يوم 4 أكتوبر في تمام الساعة العاشرة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “آليانز ستاديوم” في مدينة تورينو الإيطالية.

شارك الخبر