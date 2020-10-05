علاج احتباس الغازات في البطن

بعض الأحيان قد نتناول طعام غير صحي يسبب غازات في المعدة فنبحث عن علاج احتباس الغازات في البطن ويجب الانتظام عليه للتخلص من الغازات نهائيا.

غازات البطن

هي عملية طبيعية تحدث في الجسم وهي عبارة عن خروج الريح أو الغازات من الجهاز الهضمي من خلال فتحة الشرج.

تحدث غازات البطن بسبب تخمر فضلات الطعام مع الجراثيم والبكتيريا الموجودة في الأمعاء وهي غازات ليس لها رائحة وتسبب الألم وعدم الراحة.

كيف تتكون الغازات في الجسم

تتجمع الغازات في الجهاز الهضمي بطريقتين:

بسبب ابتلاع الهواء ويتجمع مع غاز الأكسجين والنيتروجين أثناء تناول الطعام في الجهاز الهضمي.

تجمع الغازات الناتجة عن هضم الغذاء مثل الهيدروجين والميثان وثاني أكسيد الكربون.

أسباب تكون الغازات في البطن

ابتلاع الهواء أثناء الأكل أو الشرب يسبب تكون الغازات في البطن.

الإمساك.

القرحة المعدية.

شرب السجائر.

المشروبات الغازية.

مسك الأشياء ولمسها مثل القلم وغيره.

تناول الطعام باستعجال.

بعض أنواع الطعام تسبب غازات البطن مثل الكرنب، الفاصوليا، والعدس.

بعض المواد الغذائية مثل السوربيتول، الفركتوز، وبعض العصائر والتي تأخذ وقتا طويلا حتى يتم هضمها مما يسبب انتفاخ في البطن مع رائحة كريهة.

الأطعمة الفاسدة التي تسبب تكون البكتريا والجراثيم في المعدة وبالتالي تسبب حدوث احتباس الغازات في البطن.

منتجات الغذاء التي تحتوي على اللاكتوز.

المواد الغذائية التي تحتوي على الألياف مثل البصل، الفجل والفول حيث يقوم القولون بعضك هذه الأطعمة وينتج عنها غاز الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون.

تناول الطعام الذي يحتوي على الكثير من التوابل والبهارات الحارة.

الإصابة بعدوى بكتيرية تسبب خلل في التوازن البكتيري في الأمعاء.

شرب الماء والسوائل عند تناول الطعام.

حدوث انسداد في الأمعاء.

تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على الدهون.

أخذ الكثير من الملينات والمضادات الحيوية.

شرب الكحول

علاج احتباس الغازات في البطن

يمكن علاج احتباس الغازات في البطن في المنزل بإتباع عدة نصائح وطرق دون الحاجة الى الذهاب الى الطبيب ونوضحها من خلال موقع المواطن ومنها الآتي:

إتباع نظام غذائي صحي: تناول غذاء يحتوي على الكربوهيدرات والتي يسهل هضمها مثل الأرز، والمكرونة والبطاطا.

تجنب الأطعمة التي تسبب احتباس الغازات في البطن.

تجنب الأكل باستعجال وتناول الطعام بروية ومضغه جيدًا حتى لا يحدث عسر الهضم واحتباس الغازات.

البعد عن شرب السجائر ونضع العلكة.

ممارسة التمارين الرياضية.

تجنب تناول الطعام أثناء القلق والتوتر.

الحد من الأطعمة التي تحتوي على ألياف وبقوليات.

عمل الكمادات الدافئة حيث ان وضع وسادة أو زجاجه ماء ساخنة على منطقه البطن يساعد على القضاء في احتباس الغازات في البطن وذلك لأنه يساعد العضلات على الراحة.

تناول البروبيوتيك وذلك لأنه يساعد على زيادة البكتيريا المفيدة للأمعاء مما يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي، ويعالج الإسهال المعوي، والانتفاخ، والغازات المحبوسة في البطن، وأعراض القولون.

أعراض احتباس الغازات في البطن

آلام في البطن يصاحبها بعض التقلصات.

انتفاخ في البطن أو كبر حجمها.

آلام في المعدة.

صعوبة في التنفس بس تراكم الغازات في القولون والصدر.

وقد يزداد الأمر سوء وتحدث بعض الأعراض التي تحتاج إلى استشارة الطبيب مثل:

عدم القدرة على الحركة.

الشعور بالألم في القفص الصدري.

عدم القدرة درة على الأكل.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

خسارة الوزن تلقائي.

الشعور بالتقيؤ.

أدوية علاج احتباس الغازات في البطن

أقراص الفحم التي تقوم بامتصاص الهواء الموجود في المعدة.

وصفات طبيعية لعلاج احتباس الغازات في البطن

بعض الوصفات المنزلية التي تعتبر مثل الأعشاب الطبية والتي تعتبر علاج احتباس الغازات في البطن بشكل نهائي.

الزنجبيل : شرب كوب من الزنجبيل بعد الأكل يساعد على التخلص من الغازات، ويقلل من التهابات الأمعاء ويساعد العضلات على الارتخاء.

: شرب كوب من الزنجبيل بعد الأكل يساعد على التخلص من الغازات، ويقلل من التهابات الأمعاء ويساعد العضلات على الارتخاء. مشروب الكركم : يساعد الكركم على منع احتباس الغازات في الجسم.

: يساعد الكركم على منع احتباس الغازات في الجسم. النعناع : يعتبر أفضل المشروبات من أجل علاج احتباس الغازات في البطن، وذلك لأنه يحتوي على زيت المنثول الذي يساعد على ارتخاء العضلات وراحتها.

: يعتبر أفضل المشروبات من أجل علاج احتباس الغازات في البطن، وذلك لأنه يحتوي على زيت المنثول الذي يساعد على ارتخاء العضلات وراحتها. الشمر : تناول كوب من السكر بعد الطعام يمنع احتباس الغازات ويريح المعدة حيث يشعر الشخص بالراحة بعد تناوله مباشرة.

: تناول كوب من السكر بعد الطعام يمنع احتباس الغازات ويريح المعدة حيث يشعر الشخص بالراحة بعد تناوله مباشرة. الكراوية : تمنع احتباس الغازات في البطن.

: تمنع احتباس الغازات في البطن. البابونج واليانسون : من الأعشاب الطبية التي تقلل من احتباس الغازات في البطن، وذلك لأنه مهدئ للمعدة ويقلل من احتباس الغازات.

: من الأعشاب الطبية التي تقلل من احتباس الغازات في البطن، وذلك لأنه مهدئ للمعدة ويقلل من احتباس الغازات. الكمون : مغلي الكمون ويشرب قبل الطعام يساعد على طرد الغازات المحتبسة في الجسم.

: مغلي الكمون ويشرب قبل الطعام يساعد على طرد الغازات المحتبسة في الجسم. زيت القرنفل : يساعد زيت القرنفل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للقرحة كما أنه يساعد على زيادة مستوى الإنزيمات الهاضمة للطعام وبالتالي يقلل من احتباس الغازات في البطن.

: يساعد زيت القرنفل على علاج مشاكل الجهاز الهضمي وذلك لأنه يحتوي على خصائص مضادة للقرحة كما أنه يساعد على زيادة مستوى الإنزيمات الهاضمة للطعام وبالتالي يقلل من احتباس الغازات في البطن. خل التفاح تناول كوب من الماء يحتوي على ملعقة صغيرة من خل التفاح وشربه قبل الطعام يساعد على زيادة إنتاج أحماض المعدة والأنزيمات التي تقوم بهضم الطعام وبالتالي يحد من احتباس الغازات في البطن ولكن يجب غسل الأسنان بعد شرب خل التفاح وذلك حتى لا يحدث تآكل مينا الأسنان.

الشاي الأخضر يساعد على سهوله حركه الأمعاء في الجهاز الهضمي وبالتالي يساعد على هضم الطعام مما يقلل من احتباس الغازات في البطن وذلك لأنه يتميز بأنه يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات.

شرب الماء الدافئ مع الليمون يساعد على تخليص الجسم من السموم، كما أنه يساعد على التخلص من الغازات.

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