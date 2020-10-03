علاج الامساك الشديد عند الاطفال

علاج الإمساك الذي يصيب الأطفال مؤلم للغاية فتبحث الأمهات عن علاج الامساك الشديد عند الاطفال وذلك للتعرف على أفضل طريقة للتخلص من هذا الإمساك الذي يؤثر على صحة الطفل ويسبب له الإزعاجات.

الإمساك عند الأطفال

الإمساك يعني أن الأمعاء لا تسير بحالة جيدة أو أن يقوم الطفل بخروج بعض البراز الصلب ويعتبر هذا الإمساك من أكثر الأشياء التي تصيب الأطفال في الصغر، لذلك يبحث العديد من الأشخاص وخاصة الأمهات عن علاج الامساك الشديد عند الاطفال وموقع المواطن سوف يقدم الكثير حول هذا الموضوع.

يختلف تعريف الإمساك من شخص لآخر وذلك يعتمد على كثرة عمل الطفل للبراز الصلب وكذلك الحالة الطبيعية التي تختلف من شخص إلى شخص آخر.

يوجد اختلاف كبير وواضح في حركات الأمعاء بين الطفل وغيره ويكون هذا بالاعتماد على عمر الطفل وكذلك الطعام الذي يتناوله.

في العادة يكون التغوط الطبيعي لأي طفل بمعدل حوالي مرة واحدة كل يومين إلى ثلاث مرات يوميا، ويكون الترجيح أن الطفل مصاب بالإمساك إذا كان التغوط أقل من مرة كل يومين.

ولكن هناك حالات لا يجب أن يتم أطلاق كلمة أمساك عليها ومنها عندما يكون البراز الذي يخرج من الطفل سهل وكذلك لين وكثافته طبيعية للغاية.

يتم وصف أن الطفل مصاب بالإمساك إذا كان عدد مرات التغوط في الأسبوع أقل من ثلاث مرات وكذلك الشعور ببعض الألم.

هناك بعض الأشياء التي تسبب حدوث إمساك عرضي لدى الأطفال والتي لا تدعو للقلق في العادة، فيجب على الأم في هذه الحالة إجراء بعض التعديلات حتى تعود حياة الطفل كما كانت.

الإمساك من المشاكل الصحية التي تشاع وتنتشر بين الأطفال حيث أنها تؤثر بنسبة 0.7% إلى 29.6% من الأطفال التي تتواجد حول العالم.

تدليك جسم الطفل

هناك بعض الطرق التي يمكن للأم القيام بها حتى يتم علاج الامساك الشديد عند الاطفال ومن هذه الطرق ما يلي.

أن تقوم الأم بتدليك جسم الطفل بطريقة جيدة حيث أنه يعمل على تخفيف المغص الذي يشعر به الطفل وكذلك الكثير من الغازات من البطن والتي تسبب الإمساك.

كما أنه يعمل على تليين المعدة الصغيرة للطفل.

يجب أن تقوم الأم بتدليك بطن الطفل العديد من المرات خلال اليوم وخاصة أثناء تغيير الطفل للحفاض، واستخدام الزيت الخاص للأطفال في عملية التدليك أو زيت الزيتون.

مراقبة الأم لطعامها

إذا كان الطفل رضيع فإن الطعام الذي تتناوله الأم يؤثر بشكل كبير على صحة الطفل وذلك بسبب الحليب ويكون هذا حل للأم التي تبحث عن علاج الامساك الشديد عند الاطفال ومن هذه الطرق.

الرضاعة الطبيعية تؤثر بشكل كبير على طعام وصحة الطفل لذلك يجب على الأم أن تأخذ حذرها من الأطعمة التي تتناولها حفاظا على صحة طفلها.

يجب على الأم أن تبتعد عن تناول الأطعمة التي تسبب حدوث إمساك أو انتفاخ وكذلك تسبب حدوث غازات في بطن الطفل وقد تسبب له حدوث إمساك شديد.

تحريك قدمي الطفل بطريقة العجلة

لا تنتهي طرق علاج الامساك الشديد عند الاطفال والتي تبحث عنها الأمهات في مختلف الأنحاء وذلك لمساعدة طفلها في التخلص من أي ألم يصيبه ويكون عن طريق ما يلي.

يجب أن تقوم الأم بتحريك قدم طفلها بطريقة رقيقة للغاية وتكون بطريقة العجلة الدوارة وفي حركات منتظمة لفترة من الزمن لا تتخطى الدقائق حتى لا تؤثر على صحة أرجل الطفل.

تعتبر هذه الطريقة من الطرق القوية والفعالة التي تساعد الطفل في التخلص من الإمساك.

تغيير نوع الحليب الصناعي

من الحالات التي تسبب حدوث إمساك عند الأطفال هي أن تقوم الأم بتغيير نوع الحليب الصناعي الذي يتناوله الطفل ويجب معرفة تأثيره حتى يتم علاج الامساك الشديد عند الاطفال من خلال ما يلي:

هناك بعض الأطفال لا ترضع الحليب الطبيعي من ثدي الأم بل تعتمد على الحليب الصناعي، فإذا أصيب طفل بالإمساك في حالة الرضاعة الصناعية هناك بعض الطرق التي يجب على الأم عملها.

يجب عليها أن تقوم باستشارة الطبيب المختص حتى يعمل على تغيير نوع الحليب الخاص بالطفل وكتابة نوع آخر.

قد يكون الحليب لا يناسب جسم الطفل ويصعب على معدة الطفل الصغيرة هضمه، يجب أن تقوم الأم بمراقبة الجرعات التي تعطى للطفل وعدم الإكثار منها.

الجلوس في الماء الدافئ

من الأشياء المهمة التي يجب على الأم القيام بها كذلك للتخلص من الإمساك الذي يصيب الطفل أن تعمل الأم على وضعه في ماء دافئ ويكون ذلك من خلال ما يلي.

الماء الدافئ مهم للغاية في كثير من الاستخدامات كما أن البعض ينصح أنه في حالة كان الطفل يعاني من إمساك شديد فيجب على الأم وضعه في الماء.

لابد أن يتم تحريك قدمي الطفل بصورة العجلة الدوارة وذلك حتى يعمل على تخلص الإمساك بطريقة صحيحة وسريعة.

بعض العقاقير الطبية

كما أنه يمكن استخدام العقاقير الطبية والأدوية التي يكتبها الطبيب المعالج للتخلص من حالات الإمساك التي تصيب الأطفال وتؤثر على صحتهم بشكل قوي.

هناك بعض الأدوية التي تعمل على التخلص من الإمساك بطريقة مضمونة مثل اللبوس الشرجي والذي تستخدمه الكثير من الأمهات.

لا يجب أن تقوم الأم بإعطاء الطفل اللبوس قبل استشارة الطبيب المختص وبعد أن يقوم الطبيب بتشخيص حالته.

إذا كان الإمساك مزمن وتخطى مدة الخمسة أيام عند الطفل دون أي تبرز فيجب على الأم استشارة الطبيب.

شارك الخبر