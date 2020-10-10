علاج الامساك عند الرضع في الشهر الخامس

الإمساك من الأمور المزعجة التي يمكن أن تصيب الأطفال ولذلك تستوجب علاج الامساك عند الرضع في الشهر الخامس ويمكنك فعل ذلك بطرق طبيعية في المنزل دون الحاجة لاستعمال الأدوية الطبية.

الإمساك عند الرضع

الإمساك هو قلة الإخراج بشكل عام وقلة حركة الأمعاء مما يؤدي إلى عدم خروج البراز بشكل طبيعي وعادة يكون الإمساك مصحوب بألم في البطن وهذه الحالة يمكن أن تحدث لدى جميع الأشخاص سواء كانوا أطفال أو بالغين.

ولكن أن نظرنا إلى حالات الإمساك عند الرضع فسوف نجدها تختلف قليلاً فإن كانت حركة الأمعاء لدى الطفل ضعيفة إلا أن البراز الذي يخرج يكون لين وطبيعي ولا يسبب ألم للطفل فإن هذا الأمر يعد طبيعي إلا أن كان البراز قاسي وصعب خروجه إضافة إلى عدم الراحة أثناء التبرز في هذه الحالة يكون الرضيع مصاب بالإمساك وعدم انتظام في حركة الأمعاء.

وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن كيفية علاج الامساك عند الرضع في الشهر الخامس بكل سهولة في المنزل بالإضافة إلى أهم المعلومات عن الإمساك عند الرضع بشكل عام وذلك في السطور التالية.

أسباب الإمساك عند الرضع

الإسهال يمكن أن يظهر عند الأطفال الرضع في الشهر الخامس عندما يتم إدخال العناصر الغذائية الأخرى إلى الطفل عندما يتم تناول بعض الأطعمة الصلبة.

ومن الجدير بالذكر أن عدد مرات التبرز لدى الطفل في هذا العمر لا يمكن تحديده بدقة ولكن في أغلب الأحوال يتم تغيير حفاضة الطفل في هذا العمر حوالي من ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

ويكون الطفل مصاب بإمساك إذا قلت مرات التبرز لدى الطفل وتغير طبيعة البراز بشكل عام بالإضافة إلى اضطراب حركة الأمعاء لدى الطفل الرضيع.

وهناك عدة أمور معينة قد تكون سببًا من أسباب إصابة الطفل بالإسهال ومن بينها ما يلي:

الألبان الصناعية في بعض الأحيان تكون غير متوافقة مع أمعاء الطفل ولذلك يجب على الأم الرجوع إلى الطبيب لتغيير نوع الحليب بما يتوافق مع الطفل.

إصابة الطفل بالجفاف تعد من الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك ويمكنك إعطاء الطفل بعض السوائل للتحسين من حالته.

تناول الطفل للأطعمة الصلبة يمكن أن تسبب الإمساك لدى الطفل ولذلك أن لاحظتي ظهور الإمساك عند الطفل يجب عليكِ أن تقومي بإيقاف تناوله.

أعراض الإمساك عند الطفل

هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل الرضيع وتدل على إصابته بالإمساك ومن بينها ما يلي:

وجود احمرار في بشرة الطفل عند محاولة التبرز بشكل طبيعي.

البكاء المتكرر الذي يكون ناتج غالبًا عن الشعور بانتفاخ في البطن.

جفاف البراز بشكل كبير.

قلة عدد مرات التبرز لدى الطفل الرضيع.

الشعور بتهيج وانفعال شديد.

الإصابة بالتقيؤ مع وجود نقص ملحوظ في الوزن.

علاج الامساك عند الرضع في الشهر الخامس بطريقة طبيعية

يمكنك التخلص من الإمساك لدى الطفل الرضيع في المنزل دون الحاجة إلى الأدوية الطبية أن اتبعتِ بعض النصائح البسيطة التي سنقدمها لكي من خلال الآتي:

غذاء الأم من الأمور التي يمكن أن تؤثر على الجنين وتسبب له بعض الأعراض الغير مرغوبة أو بعض الاضطرابات في الأمعاء مما يسبب له الإمساك ولذلك عليكي أن منتي ترضعين طفلك طبيعيًا أن تغيري من عاداتك الغذائية حتى لا يؤثر ذلك على طفلك الرضيع.

عند إضافة الأطعمة الصلبة لطفلك الرضيع حينما يكمل الشهر الخامس من العمر عليكي أن تبدئي ببعض الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل البروكلي وغيرها.

يعتبر الجفاف أيضًا من الأمور التي يمكن أن تسبب الإمساك للطفل الرضيع ولذلك يجب عليكي الحرص على إعطاء الطفل السوائل والعصائر الطبيعية المخففة بالقليل من الماء النقي أو لبن الأم حتى تعوضي مقدار السوائل في الجسم مما يضبط حركة الأمعاء.

ممارسة بعض التمارين لبسيطة للطفل الرضيع يمكنها أن تساعد في تنظيم حركة الأمعاء لدى الطفل مما يقلل من حالات الإمساك لديه بشكل كبير.

إضافة إلى ذلك فإن تدليك جسم الطفل يعد من الأمور الجيدة التي يجب أن تحافظ كل أم عليها أنها تساعد في التقليل من الإمساك الذي يعاني منه الطفل.

الحرص على تدفئة الطفل بشكل جيد تعد من الأمور الهامة التي تساهم في ارتخاء العضلات لدى الطفل مما يقلل من حالة الإمساك التي يعاني منها.

علاج الإمساك عند الرضع بالأدوية الطبية

هناك بعض الأدوية التي يمكن أن يصفها لكي الطبيب لعلاج حالات الإمساك التي يعاني منها الطفل الرضيع ومن أهمها ما يلي:

يمكن أن يصف الطبيب بعض أنواع ملينات الأمعاء.

قد يصف أيضًا الطبيب أقماع الجليسرين التي تساعد في التخلص من الإمساك لدى الطفل.

ومن الجدير بالذكر أنه من الأفضل أن يتم استعمال الأدوية الطبية للرضيع بواسطة الطبيب ولذلك أن شعرتي أن طفلك لا يتحسن حالته عليكي استشارة الطبيب المختص للتعرف على حالته الصحية بشكل دقيق.

متى يجب الرجوع إلى الطبيب

هناك بعض العلامات التي أن ظهرت على الطفل وكانت مصاحبة للإمساك يكون عليكي مراجعة الطبيب بشكل فوري للتعرف على الحالة الصحية للطفل الرضيع ومن بين هذه العلامات ما يلي:

وجود ألم في البطن لدى الطفل الرضيع.

توقف الإخراج لمدة تزيد على خمس أيام لدى الطفل.

تغير البراز لدى الطفل إلى اللون الأسود أو كان مختلط بقطرات من الدم.

إذا كان البراز قاسي ويخرج بصعوبة ويسبب الألم للطفل.

عدم تحسن حالة الطفل بعد أن تم علاجه.

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