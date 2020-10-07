علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب

يبحث الكثير عن علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب لأنهم لا يحبون أن يتم علاجهم بطريقة كيميائية نظرًا لخطورة تفاعل الأدوية مع بعضها خاصة في حالة كان المريض يتناول دواء لعلاج مرض آخر.

نبذة عن التهاب الجيوب الأنفية

وضح موقع المواطن معنى الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والتي وصفه بأنه انتفاخ في الخلايا والأنسجة التي تبطن الأنف وبدلاً من أن يملئ الهواء ذلك الجيوب من أجل التنفس السليم يحل محله الإفرازات والسوائل التي تحمل بالجراثيم.

ما السبب وراء الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية

التهاب الجيوب الأنفية يحدث نتيجة تعرض الشخص إلى فيروس أو بكتيريا أو فطريات وغالبًا يحدث هذا الالتهاب عقب الإصابة بالتهاب في الجهاز التنفسي العلوي.

ربما الإصابة بالحساسية المزمنة في الأنف أو وجود انتفاخات في مجاري الأنف يكون هو السبب وراء الإحساس بالتهاب الجيوب الأنفية.

وأحيانًا الشعور بالألم أو الاحتقان في الجيوب الأنفية يكون سببه ناتج من التهاب الأسنان.

كيفية التعرف على التهاب الجيوب الأنفية

قبل التعرف على علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب يجب التعرف على كيفية تشخيص التهاب الجيوب الأنفية:

التهاب الجيوب الأنفية يمكن التعرف عليه من خلال الفحص الخارجي الجسدي للجبين والوجنة ومنطقة بجانب العين والأنف ولكن بشكل كبير من الممكن أن لا يظهر التهاب الجيوب الأنفية في هذا الفحص.

يمكن التعرف على التهاب الجيوب الأنفية من خلال المنظار الداخلي للتجويف الأنفي فقد نجد قيح في الصمام الأوسط والعلوي أو نجد ميل في الحاجز الأنفي أو تورم وانتفاخ في محارة الأنف الوسطى وقد يمتد التورم للبلعوم مع مرافقة بلغم قيحي.

التصوير السيني يبين ما يوجد في التجويف الأنفي والجيوب الأنفية.

كيفية استخدام الأعشاب للتخلص من التهاب الجيوب الأنفية

يفضل الكثير علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب من أجل الابتعاد عن أضرار الأدوية الكيميائية من خلال الآتي:

خل حمض التفاح

عند مزجه في ماء مغلي وتناوله كمشروب فإنه قادر على خفض معدل لزوجة المخاط الذي يوجد في الجيوب الأنفية نتيجة إصابتها بعدوى فيروسية وبالتالي يقل الاحتقان.

مستخلص بذور الجريب فروت

عند تقطير نقاط بسيطة من هذا الزيت الذي استخلص من الجريب فروت في ماء وتناوله بعد الطعام فإنه يساعد على علاج التهاب الجيوب الانفية .

. كما يمكن التقطير بشكل مباشر من هذا الزيت في الفم فإنه يؤدي إلى خفض معدل الاحتقان وتقليل إفراز السوائل المخاطية التي توجد في الجيوب الأنفية.

الشاي بالنعناع

هذا المشروب يعتاد عليه الكثير حتى من لم يكن مريض بالجيوب الأنفية ولا يعلم الكثير مدى أهميته في علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن.

المزمن. بفضل وجود مادة المنثول والتي تلعب دور هام في ليونة المخاط وطرده من الجيوب الأنفية بالإضافة إلى تصاعد الحرارة والبخار من الشاي إلى الجيوب الأنفية يساعد على توسيع المجاري الأنفية.

الوسابي

هو عشب يستخدم من أجل تخلص الجسم من السموم والسوائل التي توجد في الأنف والجيوب الأنفية بشكل خاص حيث يقوم بتعقيم من أي فيورس وبكتيريا مصابة به.

كما أن هذا العشب عند تناوله يساعد على تنظيف المعدة والفم من أي بكتيريا.

كيفية علاج الجيوب الأنفية في المنزل

بجانب تطبيق علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب فهناك طرق تستخدم من اجل التقليل من التهاب الجيوب الأنفية يمكن الاعتماد عليها والقيام بها بداخل المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى الطبيب:

إبريق

هو عبارة عن أداة يتم الحصول عليها من الصيدليات ويوضع بها ماء نقي.

ثم دفع الماء في أحد فتحات الأنف بحيث تخرج من الفتحة الأخرى.

هذه الطريقة يمكن فعلها في المنزل بكل سهولة بحيث يتم التخلص من كافة البكتيريا التي تتسبب في التهاب الجيوب الأنفية.

طريقة الهواء الساخن المغلي

هذه الطريقة يمكن تطبيقها بجانب علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب من خلال ملء أناء كبير بماء ساخن ينبعث منه بخار دافئ.

من خلال ملء أناء كبير بماء ساخن ينبعث منه بخار دافئ. ثم وضع منشفة على الرأس والإناء بحيث لا يخرج البخار بعيد عن وجه المريض ثم محاولة استنشاق البخار الدافئ.

كيفية علاج التهاب الجيوب الانفية بطريقة طبيه

عندما تفشل طرق علاج التهاب الجيوب الانفية المزمن بالاعشاب أو بالطرق المنزلية فهنا على المريض أن يتوجه لزيارة الطبيب المختص بأمراض الأنف والأذن والحنجرة من اجل علاج الالتهاب بشكل طبي ولأن الطرق الطبية تكون أسرع في الشفاء من أي طريقة طبيعية أخرى.

عندما يشخص الطبيب التهاب الجيوب الأنفية يبدأ في تطبيق مجموعة من الأدوية تتمثل في المضادات الحيوية والتي تخلص الأنف من الجراثيم ومن أمثلة تلك المضادات أوجمنتين وسيفوروكسيم.

يجب تناول نوعين من المضادات الحيوية بجانب السابق مثل الميترونيدازول أو الكلينداميسين كل هذه المضادات الحيوية تؤخذ عن طريق الفم وفي حالة استدعت الحالة إلى ذهاب الطبيب للمستشفى فإن المضاد الحيوي يؤخذ عن طريق الوريد.

كما يمكن أن يتناول المريض علاج يقلل من حالة انتفاخ الأغشية المخاطية هذا العلاج يتمثل في نقاط الأنف أو حبوب عن طريق الفم.

بمجرد اتباع هذه الأدوية والاهتمام بتناولها في المواعيد المخصصة لها فإن المريض يشعر بالتحسن بعد مرور ثلاث ايام من اتباع العلاج.

أما في حالة كان المريض يعاني من التهاب مزمن في الجبوب الأنفية العلوية التي تتصل بالفك العلوي فهنا يستدعى الأمر إلى علمية جراحية بسيطة عن طريق التخدير الموضعي ثم إدخال إبرة غليظة من أجل سحب كافة السوائل القيحية ثم تعقيم الجيب ثم إرسال الإفرازات التي تم سحبها إلى المعمل لتحليلها ومعرفة سببها.

شارك الخبر