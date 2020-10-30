علاج التهاب الضرس والخراج

دائمًا يبحث الكثيرون عن ما هو علاج التهاب الضرس والخراج حيث يوجد الكثير من الطرق التي يتم من خلالها يتم علاج آلام الأسنان وعلاج التهاب الضرس والخراج، لأن هذه الآلام تعد من الآلام المزعجة.

آلام الأسنان

قبل أن نتعرف على ما هو علاج التهاب الضرس والخراج فيجب أن نتعرف أولاً على آلام الأسنان حيث يعتبر من أكثر المشاكل التي يمكن أن يصاب بها الإنسان وخاصة عندما يكون هناك خراج في الأسنان.

ويكون ذلك بسبب وجود عدوى بكتيرية تتراكم في لب الأسنان مما ينتج عنه حدوث تراكم صديدي في تجاويف اللثة والأسنان، وبعد ذلك تنتشر البكتيريا في الأنسجة اللينة تتحول بعد ذلك للخارج.

كما يؤدي خراج الأسنان بعد ذلك إلى انتفاخ الوجه بجانب الشعور بآلام شديدة في الأسنان العلوية والسفلية فهذا كله يكون بسبب تكون الخراج.

كما أن الخراج يكون عبارة عن صديد ناتج عن حدوث تجمع البكتيريا في تجويف الأسنان مما يؤدي إلى التهاب الأسنان والشعور بآلام صعبة.

فالخراج يتكون في الجزء السني الذي يظهر قبل أن يصل لب الجذر السني الذي يوجد به الأوعية الدموية والأنسجة والأعصاب حتى يتحول بعد ذلك للشكل النهائي له.

اعراض خراج الضرس

الخراج عدوى بكتيرية تحدث بسبب إصابات الدرس بالتسوس أو وجود التهابات في اللثة، ومن اعراض خراج الضرس ما يلي

وجود حساسية للدرس عندما يتم تناول المأكولات الساخنة أو الباردة.

وجود ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

أن يشعر الشخص بالألم عندما يقوم بمضغ الطعام.

الشعور بعدم الراحة.

وجود تورم وانتفاخ في الغدد التي توجد في الرقبة.

وجود رائحة كريهة للفم مما يؤدي إلى انتفاخ في المنطقة التي يوجد بها الخراج بالخد.

أن يشعر الشخص بمرارة في الفم.

وجود احمرار باللثة يكون مصاحبا لتورم وألم.

مضاعفات خراج الضرس

قبل أن نتعرف على ما هو علاج التهاب الضرس والخراج فيجب أن نتعرف على مضاعفات خراج الضرس فعندما يتم تجاهل علاج خراج الضرس فذلك يتسبب في حدوث الكثير من المضاعفات، ومن أهم هذه المضاعفات ما يلي

من الممكن أن يتسبب تجاهل علاج خراج الأسنان أو الضرس إلى فقدان الأسنان التي تكون مصابة.

كما أن تجاهل التدخل الطبي بشكل صحيح من الممكن أن يتسبب في تجرثم الدم.

إهمال الخراج يؤدي إلى انتشار الالتهابات في الأنسجة التي تكون محيطة به.

يصل الالتهاب إلى عظام الفك وينتشر هذا الالتهاب في الكثير من المناطق الأخرى.

أنواع خراج الأسنان

خراج الأسنان هو تجمع مادة صفراء بسبب الالتهاب البكتيري، كما يوجد منه نوعين مختلفين وهم

خراج دواعم السن الذي يتكون في منطقة جذور الأسنان واللثة.

خراج حول الزوري الذي قد تم تسميته بهذا الاسم لأنه يصيب جذر السن.

كما أن هذا النوع من الخراج يتكون بسبب الكثير من الأسباب مثل تسوس الأسنان وتجاهل علاج الالتهاب وتعرض السن للكسر.

ما هي أسباب خراج الضرس أو الأسنان

لقد كشفت الكثير من الدراسات عن الأسباب التي تسبب تكون خراج الأسنان في الفم، ومنها ما يلي

أن تصاب الأسنان من التسوس أو يكون هناك كسر في بنية السن.

العلاجات الصينية مثل الحشوات العميقة للأسنان الصناعية.

القضم الشديد بالأسنان أثناء طحن الطعام.

علاج التهاب الضرس والخراج

سوف يقوم موقع المواطن بتوضيح علاج التهاب الضرس الخراج حيث يكون علاج الخراج عن طريق التخلص من الالتهابات من خلال إزالة الخراج عن طريق بعض الخطوات التالية

يقوم الطبيب في البداية بعمل قطع في المنطقة التي يوجد بها الانتفاخ حتى يتم تصريف المادة الصفراء الموجودة في الخراج والتي تكون مكونة من الالتهاب.

أن يتم غسل المنطقة بمحلول ملحي، ومن الممكن أن يقوم الطبيب بمعالجة لب الأسنان من خلال إزالة كل الأنسجة المتضررة وأيضًا لب الأسنان لأن مادة الخراج تخرج من السن نفسه.

أن يتم غلق القنوات الجذرية مرة أخرى، ومن الممكن أن يتطلب الأمر تناول بعض المضادات الحيوية حتى يتم معالجة الالتهاب.

لو تعرضت الأسنان اللبنية لدى الأطفال لهذا الأمر يعتبر خلع الأسنان اللبنية المصابة من الأمور المهمة حتى يتم التخلص من الالتهابات وحتى لا تتأثر الأسنان.

الوقاية من خراج الضرس أو الأسنان

بعد أن تعرفنا على علاج التهاب الضرس والخراج، فيجب أن نتعرف على طرق الوقاية من خراج الضرس والأسنان حيث أن تسوس الأسنان يعد السبب الأساسي للإصابة بهذه المشكلة.

ولكي يتم الوقاية من تكون الخراج في الفم يجب أن يتم المحافظة على الأسنان ولابد أن يتم حمايتها من التسوس عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية

أن يتم الحرص على تنظيف الأسنان مرتين يومياً.

لابد أن يتم تنظيف الأسنان عن طريق معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

لابد أن يتم استخدام خيط تنظيف الأسنان لأنه يعد من الوسائل الآمنة في تنظيف الأسنان دائمًا.

يجب أن يتم تغيير فرشاة الأسنان مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

يجب أن يتم اتباع نظام غذائي صحي وذلك عن طريق تناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة.

لابد أن يتم تناول السكريات كثيرًا.

أن يتم علاج مشكلة تسوس الأسنان بعد ظهورها فورًا.

يجب الإقلاع عن التدخين.

أن يتم الكشف بشكل دوري عند طبيب الأسنان مرة كل ستة أشهر.

نصائح عند الإصابة بخراج الأسنان

يجب ألا يتم تناول المشروبات الساخنة أو الباردة.

يجب أن يتم تجنب التعرض للأماكن التي تكون درجة حرارتها باردة لكي يتم التقليل من حدة الألم.

أن يتم النوم بزاوية مائلة.

ومن أكثر الأشياء التي تساعد على تخفيف الألم هو زيت القرنفل وزيت النعناع وزيت شجرة الشاي.

أن يتم استخدام المحلول الملحي.

عمل كمادات من الماء البارد على المنطقة التي تكون مصابة بالخراج.

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