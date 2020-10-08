علاج المياه على المخ

عندما يصاب أحد الأشخاص بتكون مياه على المخ فإنه يبدأ في البحث عن علاج المياه على المخ كما أنه يطرح أسئلة أخرى مثل ما سبب تكون هذه المياه وهل يوجد من هذه المياه أكثر من نوع.

نبذة عن المياه التي تتكون على المخ

طبقًا لتقرير موقع المواطن الذي وضح به أن استسقاء المخ أو الرأس أي تجمع المياه على المخ تنتج من احتباس مياه في تجاعيد المخ هذه الماء ناتجة عن ارتفاع نسبتها عن حجم البطينين مما يجعلها تتراكم في المخ.

نوع السوائل التي تكون المياه على المخ تكون سوائل نخاعية تفرز من البطينين وتملئ المخ والعمود الفقري مما يؤدي إلى تآكل أنسجة المخ وظهور مشاكل أخرى في المخ مما يحتم الأمر على المريض والطبيب إلى ضرورة علاج المياه على المخ.

أنواع المياه التي تتجمع على المخ

تراكم السوائل في الرأس الخلقي وهذا النوع يكون شبه عيب خلقي يولد به الطفل ويتم التعرف عليه قبل عملية الولادة.

استسقاء الرأس التعويضي هذا النوع يتم التعرف عليه من خلال الإشاعات التي تتم على بطن الأم لتصوير الجنين بشكل ثلاثي الأبعاد ولكن أعراضه تحتاج لوقت ربما يمتد لبعد الولادة من أجل ظهورها.

استسقاء الرأس المكتسب هذه الحالة تنتج بشكل مفاجئ نتيجة ظهور ورم أو كيس أو التهاب في تجاويف المخ.

استسقاء الضغط الطبيعي هذا النوع يصيب ويستهدف الأشخاص الذين تخطوا سن الستين ويتسبب في انتفاخ كل ثقب يوجد في الدماغ.

أكثر الفئات إصابة بالمياه على المخ

إن مشكلة تراكم المياه على المخ تصيب الأطفال الرضع أو من هم تخطوا سن الستين عام ولكن هذا لم يمنع إصابة من هم متوسطين في الأعمار بهذا المرض.

ما هي أسباب تراكم المياه على المخ

قبل التعرف على علاج المياه على المخ لابد من التعرف على أسباب الإصابة بهذه المشكلة وهي كالآتي:

وجود انسداد يمنع الوصول لمرحلة التعادل بين السوائل الذي يفرزها المخ والسوائل الذي يمتصها المخ من الدم وهذا الاختلال يحدث نتيجة وجود أورام أو عيوب خلقية تتسبب في انسداد يعرقل خط سير السائل النخاعي.

الإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي الذي يصيب أنسجة المخ قد يتسبب في عدم امتصاص السوائل النخاعية.

وبعض الأشخاص وتكون إصابتهم بهذا النوع نادرة وهي أن أجسامهم تفرز سوائل تزيد عن الحد المعقول وغالبًا هذه الحالة تكون عيب خلقي.

أعراض تجمع المياه على المخ

لابد من التعرف على أعراض وجود مياه على المخ حتى يتم التشخيص السليم وبالتالي اختيار انسب علاج المياه على المخ وهي كالآتي:

الأعراض عند الرضع

عند مراقبة تطور نمو الطفل الرضيع فإذا وجد أن حجم الرأس يزيد والذي يعرف بتورم يافوخ فهذا دليل على وجود مياه على المخ.

أحيانًا نجد الطفل يصاب بالقيء أو النوم الزائد عن اللزوم والغير طبيعي أو نفوره من الرضاعة.

توقف العين عند النظر لأسفل ووهن العضلات واحمرار الجسم بشكل شديد.

الأعراض عند الأطفال

تظهر أعراض المياه على المخ عند الطفل الذي يحبو أو تخطى مرحلة الراضعة في أن الطفل يظل يصرخ بشكل عالي بدون سبب اضطراب الشخصية.

خلل في بناء هيكل الوجه والرأس وخاصة حول العيون.

ألم شديد في الرأس إذا استطاع الطفل أن يعبر عنه بالكلام فإنه يشعر بالصداع.

تقلصات وتيبس عضلي أو نوم لفترات طويلة وعدم استطاعة الطفل على الاستيقاظ مما يتسبب في النفور من الطعام وبالتالي يتأخر النمو.

التبول اللاإرادي أي لا يستطيع الطفل أن يسيطر على مثانته.

القيء المتكرر والغثيان.

فقدان التركيز واختلال التوازن وتغير شكل الرأس عن الشكل الطبيعي المستدير.

أعراض تكون المياه على المخ عند الشباب والكبار

الشكوى المستمرة من الصداع الذي لا يختفي بأي مسكنات.

تكرار الدوار وفقدان الوعي والسقوط أرضًا مما يتسبب في عدم القدرة على المشي.

اضطراب المثانة.

تذبذب وتشوش الرؤية.

عدم القدرة على التركيز وأحيانًا يتطور الأمر إلى فقدان الذاكرة.

كيفية تشخيص وجود مياه على المخ

بعد إصابة الفرد بالأعراض السابقة عليه بالتوجه إلى الطبيب بشكل سريع حتى يتم تشخيص هذه الحالة وإذا كانت السبب هو وجود مياه على المخ فيتم كتابة علاج المياه على المخ بشكل سليم وفعال:

وهنا يبدأ الطبيب يطلب القيام بأشعة موجات فوق صوتية بتردد عالي من أجل تصوير المخ وأكثر الفئات التي يطلب منها هذا التصوير هم الأطفال الرضع الذين مازالوا اليافوخ مفتوح لديهم.

القيام بأشعة الرنين المغناطيسي من أجل رؤية السوائل المتجمعة في تجاعيد المخ بشكل واضح.

القيام بالتطوير المقطعي المحسوب وهذه الطريقة متاحة للأفراد البالغين أو الأطفال الذين تخطوا سن الرضاعة من أجل رؤية مشكلة وجود مياه على المخ.

كيفية علاج المياه على المخ

كل نوع من أنواع تراكم السوائل على المخ له علاج مخصص أغلبه يتمثل في الجراحة وهو كالآتي:

بالنسبة لعلاج استسقاء المخ الخلقي والمكتسب فيجب على الطبيب أن يكتب للمريض أدوية تخفف الضغط على المخ بالإضافة إلى تركيب دعامة بالمخ وهي عبارة عن أنبوب رفيع جدًا متصل بصمام في المخ يعمل على سحب الماء المتراكم وتصريفها إما في البطن أو الصدر أو القلب.

علاج السوائل التي تجد على المخ نتيجة الضغط الطبيعي ويتم تطبيق الطريقة السابقة في العلاج وإذا لم تتناسب مع المريض فيتم عمل ثقب جراحي في الفقرات القطنية مما يساعد على تحسن المريض وقدرته على المشي والتركيز.

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