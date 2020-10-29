علاج الهالات حول العين

تعد الهالات التي تظهر حول العين من الأشياء المنزعجة فتبحث النساء عن علاج الهالات حول العين وذلك حتى يتم التخلص من هذه الهالات بشكل نهائي وبطرق صحيحة وأعشاب طبيعية.

الهالات السوداء

تعتبر الهالات السوداء من الأمور التي تسبب الكثير من الحرج بالنسبة للسيدات وتجعلهم يرغبون في التخلص منها بشكل نهائي وسريع وتجعل شكل الوجه غير مرغوب به، ولذلك يبحث الكثير عن علاج الهالات حول العين وموقع المواطن سوف يقدم الكثير حول هذا الموضوع فيما يلي.

توجد الهالات السوداء التي تظهر تحت العين عند الكثير من الأشخاص وخاصة السيدات في جميع المراحل العمرية فهي لا تقتصر على عمر معين.

في بعض الأحيان قد يؤدي ظهور الهالات السوداء تحت العين إلى فقدان الشخص ثقته بنفسه ويشعر بالخجل وبأنه غير جميل وخاصة السيدات حيث أنهم أكثر اهتمام بشكلهم.

توجد الكثير من طرق العلاج التي يمكن استخدامها في التخلص من هذه الهالات سواء كانت طرق علاجية بالأدوية أو عن طريق الأعشاب.

الكثير من الأشخاص يفضلون عند القيام بعلاج الهالات السوداء تحت العين هو العلاج بطريقة منزلية وبأعشاب طبيعية حيث أنها تكون أكثر أمان من التي يتم شرائها من الصيدلية.

أسباب ظهور الهالات السوداء

قبل التعرف على طرق علاج الهالات حول العين يجب معرفة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث التهابات حول العين حتى يتم تفادي هذه الأسباب وهي.

يعتبر السهر لأوقات طويلة من الليل سبب رئيسي في ظهور الهالات السوداء حول العين وذلك بسبب عدم حصول العين والجسم على النسبة الكافية من النوم والراحة.

كما أنه إذا كان الشخص مصاب ببعض الخلل في جهازه المناعي فذلك يؤدي إلى حدوث الهالات السوداء.

كما ان استخدام جهاز الحاسوب لفترة طويلة دون إراحة العين فذلك يسبب في حدوث صداع وظهور الهالات تحت العين.

هناك بعض العوامل الوراثية التي تكون عند الشخص والتي تعني أن هناك بعض الأشخاص في العائلة لديهم مثل هذه الهالات.

كما أنها قد تظهر عند بعض السيدات في فترة ما قبل الدورة الشهرية.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض في الكلى وكذلك حدوث اضطرابات في الهرمونات وتقدم في السن فكل ذلك من عوامل وجود الهالات حول العين.

نصائح لعلاج الهالات السوداء حول العين

هناك بعض النصائح التي يجب أتباعها للأشخاص الذين يبحثون عن علاج الهالات حول العين حيث أن هذه النصائح مفيدة للغاية في التخلص من الهالات السوداء ومن هذه النصائح ما يلي.

يجب أن يتم الحصول على الكثير من الراحة والنوم بشكل كافي وفي مواعيد مناسبة للنوم وليس في وقت متأخر من الليل.

يعمل النوم الكافي في تقوية الجسم وكذلك تعزيزه وتوهج البشرة بشكل قوي والعمل على نصعها وجمالها.

يعتبر النوم الكافي والمفيد للجسم هو ثماني ساعات حيث يحصل الجسم في هذه المدة على ما يريده من الفيتامينات والقوة.

كنا أنه ينصح أن يتم الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الموالح أو السكريات.

تعمل الأطعمة التي يوجد بها الكثير من الملح أو السكر على التسبب في ارتفاع نسبة الالتهابات في الجسم وكذلك البشرة مما يصيب حول العين.

يمكن أن يتم اللجوء إلى تناول الأطعمة الصحية والتي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد التي تكون مادة للأكسدة ومن هذه الأطعمة التوت وكذلك الفاصوليا.

ينصح أن يتم ارتداء النظارات الشمسية وكذلك القبعة حيث انها تعمل بشكل كبير في الحفاظ على العينين عند التعرض للشمس أو الأتربة في الخارج.

تعمل أشعة الشمس في حدوث الهالات السوداء حول العين بشكل كبير فتقوم النظارات الشمسية بحماية العين من التعرض لهذه الأشعة الضارة.

الخيار

يعد الخيار من الخيار من الخضراوات المفيدة للغاية سواء للجسم أو البشرة حيث أنه اختيار جيد لمن يبحث عن علاج الهالات حول العين بطرق طبيعية وذلك لأنه يتميز بما يلي.

يوجد الكثير من الخصائص القابضة في الخيار والتي تجعله مميز ومفيد للغاية بالنسبة للجسم والبشرة.

تعمل المواد القابضة التي توجد في الخيار على التخلص من الهالات السوداء التي توجد حول العين.

كما أنه يعمل على الحصول على بشرة نضرة وجميلة وصحية وخاصة بالنسبة للمناطق التي تحيط بالعين.

المكونات

عدد أثنين من الخيار عدد أثنين من الليمون قطن نظيف

طريقة التحضير

يتم عمل عصير الليمون ثم عمل عصير الخيار وخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد للحصول على مزيج جيد.

يتم وضع هذا الخليط على المناطق الموجود بها الهالات السوداء والتي تكون محيطة بالعين وذلك باستخدام القطن وليس باليد.

يتم ترك هذا المزيج على البشرة وذلك لمدة تصل إلى حوالي 15 دقيقة.

يتم غسل الوجه بشكل جيد بالماء ثم تكرر هذه الخلطة مرة واحدة في اليوم وذلك لمدة 10 أيام لضمان الحصول على أفضل نتيجة.

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج الهالات حول العين

هناك بعض الطرق الطبية التي يمكن استخدامها في علاج الهالات حول العين ومن هذه الطرق ما يلي.

من أهم الطرق الطبية التي يمكن القيام بها للتخلص من الهالات السوداء حول العين هي التقشير الكيميائي وذلك لإزالة الجلد الميت وتقشير البشرة المتضررة.

كما أن البعض قد يلجأ إلى العلاج بالليزر وذلك لإزالة السواد الذي يكون محاط بالعين وتفتيح لون البشرة.

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