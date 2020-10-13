علاج امساك الرضع بزيت الزيتون

دائمًا تبحث الكثير من الأمهات على طرق علاج امساك الرضع بزيت الزيتون والأعشاب حيث أن هذه المشكلة تعد من المشاكل الصعبة التي قد يتعرض لها الأطفال الرضع فهم يبذلون الكثير من الجهد في عملية التبرز.

علاج امساك الرضع

قبل أن نتعرف على علاج امساك الرضع بزيت الزيتون والأعشاب فيجب أن نتعرف في البداية على علاج إمساك الرضع حيث أن هذا الإمساك يتمثل في قلة عدد مرات التبرز لدى الطفل حتى يصبح عددها قليل جدًا عن المعدل الطبيعي.

كما أن قوام البراز يتغير لونه أيضًا ويصبح البراز مثل الصلب وبهذا فإن الطفل يواجه صعوبة كبيرة جدًا ومجهود كبير حتى يقوم بهذه العملية.

وسوف نقوم بعرض أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك لدى الأطفال الرضع ومنها ما يلي

يقوم الطفل الرضيع بحبس البراز لأنه يخاف من الشعور بالألم الشديد أثناء عملية التبرز فهو يقوم بذلك حتى يتجنب هذا الألم.

الطفل الرضيع يحتاج إلى الكثير من السوائل والعصائر المتنوعة التي يوجد بها العديد من العناصر الغذائية الطبيعية وذلك يكون خاصة لدى الأطفال الذين يعتمدون على الحليب الصناعي فهم يكونون أكثر حاجة عن غيرهم للماء والعصائر المتنوعة والسوائل حتى تعمل على تسهيل عملية الإخراج.

أن يتم تحضير حليب الطفل الخاص بطريقة ليست صحيحة وهذا يعمل على زيادة نسبة الحليب عن نسبة الماء مما يجعل الطفل عرضة للإصابة بالإمساك.

أن يتم استبدال نوع الحليب الذي يتناوله الطفل فمن الممكن أن يتم إعطائه حليب يوجد به مكونات لا تناسب الطفل مثل حليب الأبقار.

أن يتم إعطاء الطفل الرضيع بعض الوجبات التي تكون صلبة والتي لا تتناسب مع عمره، وزياد تناول الطفل هذه الوجبات الصعبة في الهضم تجعله عرضة للإصابة بالإمساك ولهذا لابد أن يتم في إعطاء الطفل الأطعمة المناسبة له.

أن يكون الطفل مصاب بإصابة مرضية تجعله يعاني من بعض أعراض الإسهال أو القيء وفقدان الشهية مما يؤدي إلى تعرض الطفل للإمساك والجفاف.

أن يكون الطفل مصاب بتوتر نفسي بسبب السفر أو تغيير المكان أو تغير البيئة التي يعيش بها وهذا الإجهاد النفسي يجعل الطفل عرضة للإصابة بالإمساك الشديد.

من الممكن أن يعاني الطفل الرضيع من الإمساك وذلك بسبب الكثير من الأمراض المتنوعة أو تعرضه لمشكلة صحية معينة.

أعراض إصابة الطفل بالإمساك

توجد الكثير من الأعراض التي توضح أن الطفل يعاني من الإمساك ومنها ما يلي:

وجود صعوبة كبيرة لدى الطفل أثناء عملية إخراج البراز.

أن يكون الطفل معرض للإجهاد الكبير أثناء حركة أمعائه أو معدته.

أن يكون الطفل يعاني من الانتفاخ في منطقة البطن وتوجد لديه غازات كثيرة.

أن يكون الطفل مصاب ببعض التشنجات المؤلمة.

وجود دم مع براز الطفل وهذه العلامة تعد من العلامات نادرة الحدوث.

خروج براز صلب من الطفل وهذا البراز يشبه الحبيبات التي تكون صغيرة في الحجم.

ولهذا يجب على الأم أن تراقب طفلها وتتعرف على عدد المرات التي قد قام بها بالتبرز في اليوم.

علاج امساك الرضع بزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية المهمة جدًا حيث يتم استخدامه في الكثير من الأطعمة والخلطات الطبيعية كما يستخدم أيضًا في علاج الكثير من الأمراض المتنوعة.

وسوف يقوم موقع المواطن بتوضيح طريقة علاج امساك الرضع بزيت الزيتون وذلك عن طريق الخطوات التالية:

يتم تدفئة كمية صغيرة من زيت الزيتون، ثم يتم دهن بطن الطفل بها.

ونقوم بتدليكها عكس عقارب الساعة بحركات دائرية مع الضغط على البطن بلطف.

هذه الطريقة تساعد على تحريك الأمعاء بطريقة سهلة وتقضي على مشكلة الإمساك لدى الطفل.

كما أن زيت الزيتون يساعد على ترطيب الجلد وبذلك لا يتعرض الطفل لأي أذى أثناء عملية التبرز.

علاج امساك الرضع بالأعشاب

بعد أن تعرفنا على علاج امساك الرضع بزيت الزيتون فيجب أيضًا أن نتعرف على علاج الإمساك عند الرضع بالأعشاب حيث أن الأطفال الرضع الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية من حليب الأم يتعرضون كثيرًا للإصابة بالإمساك.

ولهذا يجب على الأم أن تتناول الأطعمة التي تكون غنية بالعديد من الألياف مثل البروكلي والخوخ والتفاح وغيرها من الأطعمة التي تكون مفيدة جدًا وسوف نوضح لكم كيفية علاج الإمساك عند الرضع بالأعشاب وهي كتالي:

زيت الزيتون: فهو يعتبر من أكثر الزيوت التي يتم استخدامها في علاج إمساك الرضع وهذا يكون عن طريق تناول ملعقة واحدة من زيت الزيتون قبل تناول الطعام.

عصير الليمون: هذا العصير يساعد على التخلص من جميع مشاكل الإمساك التي من الممكن أن يتعرض له الطفل لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة مثل حمض الستريك الذي يعتبر مفيد جدًا للجهاز الهضمي.

كما يساعد على التعزيز من صحته، ويعمل على القضاء على السموم التي توجد في الجسم.

نصائح لعلاج الإمساك عند الرضع

ألا يتم إعطاء الطفل حليب الأبقار لأن هذا الحليب يكون كامل الدسم ومن الصعب على الطفل أن يقوم بهضمه.

أن يتم التقليل من إعطاء الطفل كل منتجات الألبان على قدر المستطاع.

أن يتم الابتعاد عن تناول الأرز من قبل الأمهات.

يجب أن يتم عمل حمام دافئ للطفل حتى يشعر بالاسترخاء ولكي يتم تحريك الأمعاء بسرعة.

يجب تدليك البطن لأن هذا يعمل على تحفيز حركة الأمعاء ويخلص الطفل من آلام الأمعاء والمعدة الموجودة لديه.

يجب أن يتم تناول السوائل بكثرة وخاصة الماء لأنها تساعد في عملية التبرز بطريقة جيدة.

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