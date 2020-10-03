علاج عرق النسا بالحجامة

تعتبر طريقة علاج عرق النسا بالحجامة من أفضل الطرق المستخدمة في علاج هذا المرض المؤلم، فمن خلالها يتم التخلص من الدم الفاسد الموجود في الجسم بأسلوب معين.

ما هي طريقة العلاج بالحجامة

إن العلاج بالحجامة من الطرق المعروفة منذ القدم في العلاج، وهي طريقة تستخدم لعلاج العديد من الأمراض المنتشرة منها الروماتيزم، والتهابات المفاصل، والتهابات العظام، وغيرها.

طريقة آمنة تمامًا، ويجب تطبيقها بواسطة شخص متخصص في هذا المجال، وهي تعتمد على استخراج الدم الفاسد من الجسم عن طريق جروح يتم عملها يدويًا باستخدام أداة حادة.

بعد خروج هذا الدم ينتعش الجسم، ويبدأ في استعادة قوته ونشاطه بعد أن كان مٌقيدًا بضغط المرض عليه.

في تلك الطريقة يستخدم الشخص المٌعالج كاسات زجاجية مٌخصصة لهذا الغرض، ومشارط طبية معقمة، وشمعة للتعقيم.

يبدأ في البداية بإشعال الشمعة، وتمريرها على ظهر الشخص المريض حتى يٌعقمه، ويجب أن يكون الشخص جالس في وضعية صحيحة، أي يكون ظهره مفرود، وهو جالس.

يٌعقم الكأس وأداة مخروطية الشكل عن طريق وضعهم على فوهة الشمعة، ثم يتم إدخال المخروط بداخل الكأس بسرعة، ويتم تثبيته على منطقة معينة من الظهر بشكل صحيح.

ويتم تثبيت الكأس الآخر على جهة مواجهة للكأس الأول، ويتم تحريكهم بطريقة احترافية حتى يتم تجميع الدم الفاسد في كلا الكأسين، ثم يتم إخراجه عن طريق عمل جرح في الجلد، ويتم تعقيم المكان.

ما هي أنواع الحجامة

توجد عدة أنواع من الحجامة ومن تلك الأنواع ما يلي:

الحجامة الجافة وذلك النوع من الحجامة ليس فيه خربشة أو تقطيع بالجلد من أجل أن يتمكن الدم الغير صالح بالخروج ولك فقط يستخدم الشخص أو الطبيب الذي يقوم بعملية الحجامة كأسًا زجاجيًا وبعدها ومن خلال خبرته يضع ذلك الكأس بمنطقة معينة بالجسم.

الحجامة الرطبة ويستخدم فيه الشخص الذي يقوم بالحجامة الكؤوس المعروفة بالحجامة ولكنه يجرح الجسم بمشرط خاص من أجل التخلص من ذلك الدم الغير صالح.

الحجامة اللزجة أو المتزحلقة وذلك النوع من الحجامة خليط بين النوعين السابقين.

مرض عرق النسا

إن مرض عرق النسا هو أحد الأمراض التي تٌصيب الرجال والنساء على حد سواء، فهو ليس مقتصرًا على النساء فقط كما قد يٌهيأ لك من أسمه.

فيه يشعر المريض بألم شديد في رجليه، ويكون هذا ناتج عن حدوث التهاب في الأعصاب الموجودة في منطقة الورك، وكذلك قد يتسبب الانزلاق الغضروفي بذلك.

الأعراض المٌصاحبة للإصابة بمرض عرق النسا

يٌعاني المريض المٌصاب بمرض عرق النسا من ألم في طرفيه السفليين.

كثرة الشكوى من وجود إحساس بالخدر في قدميه، وعدم شعوره بهما.

يشعر المريض بألم لا يستطيع تحمله في منطقة الحوض.

قد يزداد شعور المريض بالآلام السابقة عندما يجلس لفترة طويلة.

عندما يكون السبب في عرق النسا هو الانزلاق الغضروفي فإن المريض يٌعاني من ألم في منطقة أسفل الظهر.

علاج عرق النسا بالحجامة

من خلال موقع المواطن سنقوم بذكر الطريقة المستخدمة في التخلص من آلام عرق النسا باستخدام الحجامة، وهي كالآتي:

يقوم الشخص المعالج بارتداء قفازات طبية بيضاء، ويقوم بتعقيم أدواته، ويقوم بإشعال شمعة.

بعدها يقوم المريض بالجلوس وظهره عاري، ويجب أن يجلس في وضع مرتاح، وظهره مفرود ومشدود، ويقوم المٌعالج بتمرير الشمعة المشتعلة على منطقة الظهر بالكامل عن بعد حتى لا تؤذي المريض.

يقوم بعدها بإشعال المخروط الزجاجي، وهو من ضمن الأدوات المستخدمة في علاج عرق النسا، وبعدها يٌدخله في الكأس الزجاجي، ثم يضعه على منطقة محددة من الظهر.

ويكرر تلك العملية، ولكن في الجهة اليٌسرى من الظهر، ويضع الكأس، وبعدها يقوم بسحب الدم، وتحريكه من أسفل لأعلى، حتى يصل به لنقطة معينة، ويفتح فتحة في الجسم باستخدام المشرط الطبي المعقم.

ويقوم بإخراج الدم الفاسد، وبعدها يقوم بتطهير الجرح الذي فتحه، وبهذا تكون انتهت جلسة العلاج بالحجامة.

طرق أخرى فعالة في علاج عرق النسا

بعد أن تعرفنا على طريقة علاج عرق النسا بالحجامة يوجد بعض من الطرق الأخرى المتاحة للعلاج بخلاف تلك الطريقة ومنها الآتي:

يمكن علاج عرق النسا عن طريق استخدام الأدوية المضادة للالتهابات، وغيرها من الأدوية التي تعمل على تقليل حدة الألم.

يجب على مريض عرق النسا تناول كمية كافية من الماء، فالماء يزيد من كفاءة أعضاء الجسم، ويزيل السموم المتراكمة فيه، ويقلل الالتهاب.

يحرص الأطباء في وصفاتهم الطبية للمريض أن يكتبوا فيتامين ب، فهو من العناصر المهمة جدًا في تقوية الأعصاب.

يٌساعد دهن مرهم على المنطقة التي بها ألم مكون من نبات الزنجبيل، مع عصير الليمون، وزيت السمسم على تخفيف الألم الناتج عن الإصابة بعرق النسا، حيث أن الزنجبيل معروف عنه تأثير المٌهدئ للآلام.

يجب الاستمرار على تلك الوصفة لمدة أسبوعان، على أن يتم وضعها مرتين في اليوم.

يٌساعد شرب الماء المغلي المٌضاف إليه لٌحاء شجرة الصفصاف على تخفيف الألم كذلك، على أن يتم ترك اللحاء في الماء لمدة ربع ساعة، وبعدها يجب تصفيته وشربه مرتان في خلال اليوم.

قد يلجأ الأطباء لاستخدام الطريقة الجراحية مع بعض المرضى ممن لم يٌفلح استخدام الطرق الأخرى معهم سواء كان العلاج بالأدوية أو بالمواد الطبيعية، أو بالحجامة، فتكون الجراحة هي الحل.

يشفى بعد المرضى بعرق النسا بدون استخدام أي طريقة، بل يستخدم معهم الأطباء طريقة الإيحاء، وهؤلاء يكون مرضهم مجرد وهم في خيالهم، ولهذا يوهمهم الأطباء بوصف دواء، ويعتقدون هذا.

وفي الواقع يكون هذا الدواء مجرد فيتامين مٌغذي ليس إلا، ويتم شفائهم منه.

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