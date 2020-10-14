علاج مرض السيلان عند الرجال بالاعشاب

من يصاب بمرض السيلان والذي يعد أحد الأمراض البكتيرية وعلاج مرض السيلان عند الرجال بالاعشاب قد يكون اختيار أمن يحب الكثيرون اللجوء إليه لما له من نتائج فعالة.

التعريف بالمرض وعلاج مرض السيلان عند الرجال بالاعشاب

من خلال موقع المواطن الذي يوضح لنا الكثير عن ذلك المرض والذي ينتج من مسبب مرضي بكتيري والذي يهاجم وبقسوة الأعضاء التناسلية سواءً عند الرجال أو عند السيدات أثناء الجماع وهو مرض معدي يمكنه أن ينتقل من شخص مصاب لأخر سليم.

وتلك البكتيريا لها القدرة على أن تهاجم الأغشية المخاطية التي توجد بالجهاز التناسلي الذكري أو منطقة عنق الرحم في الأنثى ويتسبب في الكثير من المشاكل الصحية.

وأكدت الأبحاث الحديثة أن المرأة هي التي تتسبب في نقل العدوى للرجل حيث أن تلك البكتيريا تبقى في الرحم ساكنة ولا تتسبب في ظهور أي نوع من الأعراض على المرأة الحاملة لها إلا بعد مدة طويلة نوعًا ما ولكن يمكن عن طريق عمل فحوصات طبية اكتشاف المرض.

طريقة حدوث العدوى بمرض السيلان

تأتي العدوى في الأساس كنتيجة للممارسات الجنسية الغير شرعية والتي تتسبب في نقل العدوى من أحد الطرفين الحامل للمرض إلى الطرف الأخر السليم من خلال الاختلاط للأغشية المخاطية معًا.

علاج مرض السيلان عند الرجال بالأدوية

عندما تظهر على أي شخص أي من أعراض ذلك المرض فإنه يجب عليه الإسراع للذهاب للطبيب المختص من أجل أن يعطيه الدواء المناسب لذلك والذي يعمل على تقليل أعراض الإصابة المرضية.

حيث يتم أخذ أدوية مضادات حيوية وذلك عن طريق العضل في شكل حقن ومن أشهر تلك المضادات الحيوية السيفتريكسون وأيضًا يعد المضاد الحيوي السيفيكسيم مناسب لكنه ذات تأثير طويل نوعًا ما حيث يتم تناوله عن طريق الفم على شكل كبسولات.

طريقة علاج مرض السيلان عند الرجال بالاعشاب

البعض يفضل أن لا يلجأ لأخذ المواد الكيميائية في العلاج ويفضل أن يتناول الأعشاب الطبية الطبيعية والتي ليس لها أي نوع من الآثار الجانبية السيئة وفي نفس الوقت لها تأثير فعال وآمن ومن تلك المواد العشبية ما يلي:

تناول عشبة الزعتر البري حيث أنها أحد الأعشاب الفعالة جدًا في مقاومة ذلك المرض والتي يتم تناولها عن طريق وضع كمية من الزعتر حسب الرغبة في مقدار كوب أو أكثر من الماء ومن ثم نقوم بغليه ومن ثم نصفيه ونضع أي كمية من السكر عليه ونتناوله وذلك بشكل يومي.

عشبة البردقوش وتلك العشبة يمكن غليها وشرب المغلي الخاص بها ولكن يفضل البعض استخدامها على هيئة غسول للمناطق التناسلية سواءً المذكرة أو المؤنثة على شكل دش مهبلي وذلك لمدة شهر على الأقل بشكل يومي حتى تتأكد من الشفاء التام من ذلك المرض.

عشبة الثوم حيث يحب الكثير من الناس تناول الثوم بشكل يومي لما له من فوائد جمة وكبيرة فهو يعد مضاد حيوي فائق القدرة وله القدرة الكبيرة على تخليص البطن من الديدان المعدية وأيضًا قتل الميكروبات وذلك بتناول فصوص الثوم مرة أو أكثر خلال اليوم.

عشبة الحبة السوداء وهي أحد الأعشاب المعروفة منذ القدم ولها أهمية كبيرة لما تحويه من عناصر وزيوت ويمكن تناولها مع عسل النحل سواءً في أثناء وجبة الإفطار أو في وجبة العشاء حيث أن ذلك المخلوط له تأثير قوي على تخليص الجسم من الميكروبات الضارة.

كيفية تشخيص مرض السيلان

لا يمكن الكشف ظاهريًا عن وجود مرض السيلان على الشخص المصاب به ولكن لا بد للمريض أن يقوم بإجراء بعض التحاليل والفحوص الطبية التي تكشف المرض كما يقوم بعد ذلك المريض بعمل مزرعة بكتيرية من أجل تحديد نوع البكتيريا الموجودة.

وكل ذلك يساعد وبشكل كبير على تحديد نوع المضاد الحيوي المناسب الذي يمكن للمريض أن يأخذه ويحقق له الشفاء في أسرع وقت ممكن وهناك بعض التحاليل التي منها ما يلي:

تحليل البول حيث يقوم الشخص المريض بوضع عينة طازجة من البول ليقوم طبيب التحاليل بفحصه من أجل تحديد إن كان حامل للمرض أم لا ويحدد درجة الإصابة عنده ‘ذا كانت فيس بدايتها أو أنها إصابة متقدمة.

أيضًا يقوم الطبيب الخاص بالتحاليل بأخذ مسحة بسيطة من الأغشية المخاطية التي توجد في مناطق مختلفة من الجسم والتي منها منطقة الفرج سواءً للذكر أو للأنثى كما يقوم بأخذ مسحة من الحلق والانف وتلك الماسحات يقوم بتحليلها.

يمكن للنساء أو الرجال أن يقوموا بأخذ المسحة الطبية بأنفسهم في المنزل وإرسالها للمعمل في حالة الحرج من أن يقوم الطبيب بأخذ تلك الماسحات بالمعمل حيث أن الأداة الخاصة بالمسحة يمكن شرائها من أي مكان خاص باللوازم الطبية أو أي صيدلية.

يطلب الطبيب المعالج للمريض بعض الفحوصات الطبية الإضافية والتي منها اختبارات للتأكد من عدم وجود أي إصابة فيروسية مصاحبة للمرض وبخاصة الفيروسات الخاصة بالمناعة مثل فيروس الإيدز حيث أن فرصة أن يكون المريض حاملًا لتلك الفيروسات عالية جدًا.

نصائح لمصابي مرض السيلان

جد بعض النصائح الهامة التي يجب أن يلتزم بها المريض ببكتيريا السيلان ومن تلك النصائح ما يلي:

على المريض الذهاب فورًا للطبيب المختص فور شعوره بأعراض السيلان.

لا يجب تناول أي نوع من المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب المعالج لأن ذلك قد يكسب تلك البكتيريا المناعة ضد أنواع من المضادات الحيوية ويتسبب في تكون سلالات بكتيرية شرسة.

تناول كورس المضاد الحيوي بشكل كامل حتى إذا شعر المريض بتحسن حالته.

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