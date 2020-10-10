على ماذا استند النصر في شكواه ضد جوليانو ؟

المواطن - محمد سمعه

قرر مجلس إدارة نادي النصر، تقديم شكوى إلى الفيفا ضد اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب الفريق الكروي الأول سابقًا بالعالمي والمنضم حديثًا لصفوف نادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

النصر يُقدم شكوى إلى الفيفا

وكان النصر اتهم اللاعب البرازيلي بأنه تحايل عليه وذلك لفسخ العقد والرحيل إلى فريق آخر بحسب صحيفة “الرياض”.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي رحل وفسخ عقده بحجة تأخر رواتبه المالية، بينما كان متبقياً له راتب شهر واحد فقط بجانب أنه ليس من حقه فسخ العقد لهذا السبب.

وكان جوليانو انضم إلى النصر في صيف 2018 قادمًا من فريق فنربخشة التركي، ورحل عن العالمي يوم 29 سبتمبر الماضي بحجة أنه لم يحصل على راتبه منذ 5 أشهر.

تقارير تركية تتحدث عن أزمة جوليانو والنصر

وكشفت صحيفة FANATIK التركية عن تفاصيل الأزمة الكبرى بين اللاعب البرازيلي ونادي النصر، حيث أكدت أن المشكلة ستكشف تفاصيل مفاجئة بجانب الحديث عن فتح تفاصيل لحسابات شخصية بين اللاعب وناديه، بعدما أعرب النصر عن نيته تقديم شكوى إلى الفيفا بعد رحيل لاعبه البرازيلي.

وعلّق فيليبي ري وكيل أعمال جوليانو على تصرف نادي النصر قائلًا بأنه لا يملك أي تعليق حاليًا ولكنه سيُصدر بيانًا تفصيليًا عن الأمر في الأيام القادمة.

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