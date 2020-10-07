علي العلياني ينعى وفاة والدته بسبب كورونا: علمتني الطيب والكرم

المواطن - الرياض

نعى الإعلامي علي العلياني، والدته الشيخة زرعة بنت حمدان العلياني، مؤكدًا أنها توفيت بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ورثى العلياني والدته الراحلة عبر حسابه بموقع تويتر، قائلًا: “علمتني الطيب والكرم وعزة النفس والأنفة والشموخ حتى لو ما عندنا شي”.

وحول مراسم العزاء، قال إنه سيكتفي بتلقي العزاء عبر واتساب أو تويتر من أجل سلامة الجميع، موضحًا: “فقدت قلبي وروحي اليوم بسبب كورونا فلا داعي للحضور”.

“المواطن” تعزي الزميل علي العلياني في والدته وتسأل الله تعالى أن يسكنها فسيح جناته.

جدير بالذكر أن علي العلياني مقدم ورئيس تحرير برنامج “معالي المواطن” وبرنامج مجموعة إنسان على شاشة mbc1 وبرنامج قلب مفتوح على إذاعة MBCFM.

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