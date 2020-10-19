علي بن شويل القرني لـ”المواطن”: تشرفت بالثقة الملكية وأتطلع لتحقيق أهداف الشورى

المواطن - محمد الغبيشي - أبها

عبر عضو مجلس الشورى الدكتور علي بن شويل القرني عن سعادته بالثقة الملكية بعد تعيينه عضوًا بمجلس الشورى.

وقال ابن شويل لـ”المواطن“: “تشرفت بثقة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وثقة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله في تعييني عضوًا بمجلس الشورى”.

وأضاف سعادتي كبيرة بهذه الثقة الغالية متمنيًا التوفيق لي ولزملائي وزميلاتي المعينين بالمجلس أن نحقق أهداف المجلس وتطلعات القيادة.

وأردف ابن شويل قائلًا: “لا شك أن مجلس الشورى عمل منذ تأسيسه على بناء هياكل تنظيمية مهمة في مختلف الاختصاصات، وقام بمراجعة الكثير من القضايا والموضوعات الإستراتيجية للدولة، وسنعمل بإذن الله في هذا الاتجاه وبما يحقق لقيادتنا ووطننا التطلعات الكبرى وخاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا من تقدم ونمو وازدهار في كافة المجالات. وأدعو الله جل وعلا أن يحفظ لنا قيادتنا الحكيمة وأن يديم لنا الاستقرار والأمان.

وجاء القرني ضمن المعينين في مجلس الشورى برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ابتداءً من ٣ / ٣ / ١٤٤٢ ولمدة أربع سنوات حيث يضم 150 عضوًا.

الجدير بالذكر أن القرني يعمل مستشارًا ورئيس قسم الإعلام والاتصال، المشرف على صحيفة آفاق بجامعة الملك خالد.

المؤهلات العلمية:

الدكتوراه: جامعة مينيسوتا/ الولايات المتحدة الأمريكية/ عنوان الرسالة: “الإعلام والصراع الاجتماعي: دراسة مقارنة لكيفية التعامل مع الصراع الاجتماعي من منظور أنظمة سياسية واجتماعية مختلفة”.

الماجستير: جامعة أوهايو/ الولايات المتحدة الأمريكية/ عنوان الرسالة: “تغطية أخبار الشرق الأوسط في الصحافة الأمريكية: تحليل مضمون لـ نيويورك تايمز، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال”.

البكالوريوس: صحافة/ قسم الإعلام / جامعة الملك سعود/ مشروع تخرج عن “الإعلام الإسرائيلي”.

الإنتاج العلمي:

كتاب “زيفية الأشياء: تلوث الحواس في عصر الاتصال الجماهيري”، نادي أبها الأدبي: دار الانتشار، بيروت، 2018. كتاب “الإعلام الجديد: من الصحافة التقليدية إلى الإعلام الاجتماعي وصحافة المواطن”، مطابع هلا (شركة توزيع الجريسي)، الرياض، 2011م. كتاب “السمات التحريرية للصحافة السعودية: الدراسة الدورية الشاملة الأولى”. كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية: جامعة الملك سعود، الرياض. 2011م. كتاب “الخطاب الإعلامي: العربي والسعودي نموذجًا”، مطبعة الجريد، الرياض، 2002م،. كتاب “أساليب التحليل الإعلامي: تعددية الرؤية المنهجية، كتاب مترجم، دار الشبل: الرياض 1995. محرر مشارك في عدد خاص عن “الإعلام بعد الربيع العربي” في مجلة علمية باللغة الإنجليزية Media Global Journal في جامعة بوردو الأمريكية، 2013م.

وحوالي ثلاثين بحثًا عن الصحافة والخطاب الإعلامي في دوريات علمية محلية ودولية.

الأعمال والخبرات:

♦ المستشار بالمكتب الإعلامي بديوان سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز1426- 1432هـ 2005-2011م.

♦ رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، ثلاث فترات.

♦ المشرف على المشروع الوطني لدراسة العلاقة بين وسائل الإعلام والأجهزة التنفيذية للدولة، الجمعية السعودية للإعلام والاتصال، وزارة التعليم العالي.

♦ المشرف على تأسيس ورئيس قسم الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد.

♦ عضو مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية، دبي، 2010م- 2012م.

♦ رئيس اللجنة الإعلامية في تدشين افتتاح مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، فيينا، النمسا 2012م.

♦ المشرف على كرسي صحيفة الجزيرة للصحافة الدولية بجامعة الملك سعود

♦ المدير الإقليمي لمؤسسة عكاظ الصحافية بالمنطقة الوسطى

♦ المدير التنفيذي للدراسات التأسيسية لصحيفة الوطن

♦ نائب الملحق الثقافي السعودي في المملكة المتحدة وإيرلندا

♦ كتابات صحافية منتظمة في عدد من الصحف والمجلات: الجزيرة، الرياض، عكاظ، الدعوة، اليمامة، البيان الإماراتية وغيرها.

♦ ناقش وأشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه في مجال الإعلام بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وجامعات خليجية.

شارك الخبر