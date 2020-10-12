عمر السومة يحسم موقفه من البقاء في الأهلي

المواطن - مروة نبيل

حسم السوري عمر السومة موقفه من الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

عمر السومة مستمر:

وكشف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبدالإله مؤمنة، تفاصيل الخلاف مع عمر السومة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا في الوقت ذاته على بقائه مع الراقي.

وتابع عبدالإله مؤمنة خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “السومة لم يتحدث معي عن مبالغ مالية وكلامه كان عن الجانب الفني.. إن شاء الله باقي في الأهلي وسيكمل مسيرته في النادي”.

المهاجم السوري يرغب في الرحيل:

وكان السومة قد فجر أزمة في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعدما طلب الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل أن يتدخل المشرف العام على كرة القدم، طارق كيال ويقنعه بالاستمرار ومناقشة تجديد عقده لاحقًا.

وصرح المهاجم السوري بعد إحدى مباريات النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بأنه لم يحسم مستقبله مع الراقي حتى الآن، مؤكدًا احتمالية رحيله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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