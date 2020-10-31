عمر السومة يخرج عن صمته ويكشف سبب خسارة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف النجم السوري عمر السومة، لاعب الأهلي، السبب الرئيسي وراء خسارة الراقي ضد نادي الاتحاد اليوم السبت في الجولة الـ3 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

عمر السومة يكشف سبب الخسارة:

وتحدث السومة بعد المباراة في تصريحات تلفزيونية مؤكدًا أن الراقي عانى من الإرهاق ولم يحصل على الراحة الكافية بعد مباراة النصر يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس الملك، مضيفًا أن الراقي لم يتدرب بالشكل الجيد لمواجهة الاتحاد.

وأضاف عمر السومة أن الدوري لا يزال في بدايته، مضيفًا أن الأهلي سيعود للانتصارات بالفترة المقبلة.

وأشار عمر السومة إلى أن سوء الحظ واجه الأهلي ضد الاتحاد في الديربي اليوم.

وفي وقت سابق، وجه الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، إشادة لنجوم الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، وذلك بعد فوز الاتحاد ضد الأهلي بثنائية نظيفة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب المريسل عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد اليوم أعاد هيبة الدوري السعودي وليس هيبته فقط، أعترف أنني لم أتوقع فوزه، ولكنه كسب نفسه قبل كسبه لـ الأهلي، الأهم الآن الاستمرارية، وأحمد حجازي، بطل بكل ما تعنيه الكلمة وإضافة لـ الدوري السعودي، مبروك يامونديالي، هارد لك يا راقي”.

تعليق الفراج بعد فوز الاتحاد:

من جانب آخر، علّق الإعلامي الرياضي وليد الفراج بـ6 كلمات، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي والاتحاد بفوز الأخير بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب وليد الفراج عبر حسابه في “تويتر” : “حمدًا لله على سلامتك يا كبير”.

وأضاف الفراج: “الوعد الليلة في الدوري مع وليد، الله يعين على جمال عارف”.

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