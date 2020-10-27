عملية ناجحة لتوسيع الصمام الميترالي لمريض في جازان

المواطن - واس

نجح فريق طبي بمركز القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان، بإجراء عملية توسيع للصمام “الميترالي” لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الصمام.

وأجريت العملية عن طريق القسطرة باستخدام البالون العلاجي بدون تدخل جراحي، وتكللت العملية – بفضل الله – بالنجاح، ويتمتع المريض حالياً بصحة جيدة وحالته مستقرة.

ويُعد علاج أمراض صمامات القلب عن طريق القسطرة كبديل لعمليات القلب المفتوح من أحدث الطرق العلاجية الحديثة، حيث يتبنى مركز القلب مثل هذا النوع من العمليات لوجود كوادر طبية مدربة، إلى جانب التجهيزات الطبية الحديثة والمتطورة.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لباكورة التحديث الشامل لمركز القلب في جازان على جميع الأصعدة التشخيصية والتداخلية والجراحية لتقديم خدماته الطبية لأهالي المنطقة.

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