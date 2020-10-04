عمومية بناء تعتمد القوائم المالية للجمعية وتبحث الخطة التشغيلية

المواطن - الرياض

اعتمدت الجمعية العمومية لجمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية القوائم المالية لعام 2019م، والتقرير السنوي لعام 2019م، وأقرت الخطة التشغيلية لعام 2020م والميزانية التقديرية لعام 2020.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية الحادية عشرة عقد الاجتماع الذي عقد عن بعد، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الزامل نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث أوضح الزامل أنه عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية، ونوقش خلاله إضافات مقترحة للائحة الأساسية للجمعية.

كما بحث الاجتماع لوائح الفروع والإقراض والاقتراض، وفي نهاية الاجتماع قدم الزامل شكره لأعضاء الجمعية العمومية على ما يقومون به من جهود لدعم برامج الجمعية المختلفة والتي تصب في مصلحة اليتيم، مشيرًا إلى أن هذه الجهود انعكست بشكل إيجابي على جودة الخدمات التي تقدمها الجمعية لخدمة الأيتام.

الجدير بالذكر أن جمعية بناء حصلت خلال عام 2019م على جائزة المشروعات الرائدة في المجال الاجتماعي بدول مجلس التعاون الخليجي، كما حصلت على العديد من جوائز التميز أبرزها المركز الأول في جائزة الملك خالد للتميز في العمل الخيري لعام 2016م، وحظيت باستلام درع الجائزة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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