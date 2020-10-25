‎الرئيسية
العالم
عناصر حوثية تختطف رئيس منظمة حقوقية
تم اقتياده إلى سجن البحث الجنائي

عناصر حوثية تختطف رئيس منظمة حقوقية

2020/10/25
الساعة 12:46 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
65
0
طباعة
عناصر حوثية تختطف رئيس منظمة حقوقية
المواطن - متابعة

اختطفت عناصر من تنظيم الحوثي في اليمن أمس السبت رئيس منظمة حقوقية، في إطار انتهاكاتها الممنهجة بحق المنظمات والناشطين الحقوقيين في مناطق سيطرتها.

وقال مصدر حقوقي لموقع “2 ديسمبر” الإلكتروني إن مسؤولاً أمنياً تابعاً لتنظيم الحوثي الإرهابي يدعى هلال غلفان اختطف من أحد شوارع العاصمة صنعاء رئيس منظمة حماية القانون والسلم الاجتماعي المحامي عبدالله سلطان شداد من جوار جامعة آزال.

وأضاف المصدر أنه تم اقتياد رئيس المنظمة الحقوقية المختطف إلى سجن “البحث الجنائي”.

وكان رئيس منظمة “حماية القانون والسلم الاجتماعي” عمل خلال الأشهر الماضي على تطبيق تنفيذ عدد من اتفاقات تبادل الأسرى بين جهات الصراع الدائر في اليمن.

وسبق أن تمت محاولة اختطاف عبدالله سلطان شداد في 2017 على خلفية مواقفه المناهضة للتعسفات التي تمارسها سلطات الحوثي بهدف ابتزاز الجامعات والمؤسسات التربوية بهدف إغلاقها وإنشاء مؤسسات تربوية تتبع الميليشيات الانقلابية.


ذات صلة :
  • احذر قاتلاً صامتاً أعراضه مشابهة لـ كوفيد-19 
    •
  • الإحصاء: المملكة سجلت فائضاً تجارياً بـ18.39 مليار ريال في أغسطس
    •
  • الحربي مديراً للعلاقات العامة بنادي القيصومة
    •
  • أرقام ومعلومات عن لوسيانو فيتو صفقة الهلال الجديدة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :