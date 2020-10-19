عهود تُدخل المرأة السعودية موسوعة غينيس بعمل فني مبتكر !

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن فنانة سعودية رسمت أكبر لوحة قهوة في العالم، أصبحت أول امرأة من المملكة تحقق رقمًا قياسيًا بمفردها.

وحسبما ذكرت قناة “إن دي تي في” الهندية استخدمت الفنانة عهود عبدالله المالكي القهوة منتهية الصلاحية لرسم القادة من المملكة والإمارات العربية المتحدة.

عمل متكامل

وقالت المالكي في بيان لموسوعة غينيس للأرقام القياسية “استغرق الأمر 45 يومًا من العمل المتواصل لإكمال تسجيل الفيديو ولقطات بطائرة بدون طيار تحت أنظار شهود عيان”.

وأوضحت العمل الفني الذي يحمل عنوان نسيج 1 (أي نسجوا معًا) تم إنشاؤه في مدينة جدة على سبع قطع قماش متصلة.

ويضم الملك المؤسسين عبدالعزيز آل سعود رحمه الله والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

كما توجد سلسلة من اللوحات الصغيرة لقادة آخرين من البلدين، بينما تم إنجاز العمل بأكمله على طراز الزخرفة البدوية التقليدية “السدو”.

وقالت المالكي: “هدفي هو تذكير العالم بالوفاق المستمر منذ قرون بين البلدين”.

تمكين المرأة السعودية

واستخدمت الفنانة السعودية ما يقرب من 4.5 كلغم من حبيبات القهوة منتهية الصلاحية لإكمال اللوحة، وفقًا لبيان غينيس للأرقام القياسية.

وأعربت المالكي عن أملها في أن يساهم إنجازها “في تمكين المرأة في المملكة وخارجها”.

وقالت موسوعة غينيس للأرقام القياسية إن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها امرأة سعودية رقمًا قياسيًا، رغم أن آخرين شاركوا في محاولات سابقة.

يذكر أنه في عام 2015، اجتمعت 8264 امرأة في الرياض لعمل أكبر شريط توعية إنساني للتوعية بسرطان الثدي.

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