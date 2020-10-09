غرفة الرياض تطرح 107 #وظائف بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (107) وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– مؤسسة كايس للتجارة.

– شركة الروابي الإقليمية للفنادق والمنتجعات السياحية.

– شركة دسمان للاتصالات وتقنية المعلومات.

– شركة أركان المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات.

– شركة أركان اللطيفية للحراسات الأمنية.

– شركة دراي للتزيين النسائي.

– شركة د. كيف السعودية.

– شركة القائد للاستثمار.

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– مندوب مبيعات طبية.

– مندوب مبيعات.

– شيف.

– مقدم ضيافة.

– مترجم عقود.

– حارس أمن.

– مدير مبيعات تقنية.

– محضر قهوة (باريستا).

– سكرتارية تنفيذية.

– موظفة المكاتب الأمامية.

– موظفة الحجوزات.

– شيف (طباخه).

– مقدمة ضيافة.

– موظفة تسويق ومبيعات.

– مهندسة اتصالات.

– محاسبة.

– مديرة حساب العميل.

– مترجمة عقود.

– مساعدة مصففة شعر.

– موظفة استقبال.

– محضرة قهوة (باريستا).

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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