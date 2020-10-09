غرفة الرياض تطرح 107 #وظائف بالقطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (107) وظائف شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 8 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– مؤسسة كايس للتجارة.
– شركة الروابي الإقليمية للفنادق والمنتجعات السياحية.
– شركة دسمان للاتصالات وتقنية المعلومات.
– شركة أركان المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات.
– شركة أركان اللطيفية للحراسات الأمنية.
– شركة دراي للتزيين النسائي.
– شركة د. كيف السعودية.
– شركة القائد للاستثمار.
تفاصيل وظائف غرفة الرياض:
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:
– مندوب مبيعات طبية.
– مندوب مبيعات.
– شيف.
– مقدم ضيافة.
– مترجم عقود.
– حارس أمن.
– مدير مبيعات تقنية.
– محضر قهوة (باريستا).
– سكرتارية تنفيذية.
– موظفة المكاتب الأمامية.
– موظفة الحجوزات.
– شيف (طباخه).
– مقدمة ضيافة.
– موظفة تسويق ومبيعات.
– مهندسة اتصالات.
– محاسبة.
– مديرة حساب العميل.
– مترجمة عقود.
– مساعدة مصففة شعر.
– موظفة استقبال.
– محضرة قهوة (باريستا).
التقديم على وظائف غرفة الرياض:
وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).