غرفة الرياض تطرح 133 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (133) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الراجحي للتطوير المحدودة.

– شركة المأكولات السريعة (البيك).

– شركة العليان للخدمات الغذائية.

– شركة مجموعة كابلات الرياض.

– شركة مجموعة البركات المحدودة.

– شركة الكربونات السعودية.

– شركة مهمه لدعم وتطوير الأعمال.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– مدير الإدارة المالية والإدارية.

– مدير الإدارة الهندسية.

– مدير إدارة المرافق.

– مدير إدارة العقار.

– عضو فريق.

– ممثل مبيعات.

– أخصائي موارد بشرية.

– فني ميكانيكا صناعية.

– فني كهرباء صناعية.

– محصل ديون.

– مسؤول مستودع.

– موظفة طاقم خدمة.

– مهندسة تقنية.

– مهندسة كيميائية.

– مهندسة تخطيط.

– مخططة صناعية.

– مخططة صيانة.

– محاسبة.

– مبرمجة حاسب.

– مدخلة بيانات.

– منسقة شحن.

– تنفيذية مبيعات وتسعير.

– مندوبة مبيعات وتسويق.

– مطورة مواقع ومتاجر إلكترونية.

– أخصائية تسويق هاتفي.

– مسؤولة وسائل تواصل اجتماعية.

– صانعة محتوى.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 29 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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