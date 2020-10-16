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غرفة الرياض تطرح 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

غرفة الرياض تطرح 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

2020/10/16
الساعة 6:57 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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غرفة الرياض تطرح 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص
المواطن- خالد الأحمد
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1 تفاصيل وظائف غرفة الرياض:
2 التقديم على وظائف غرفة الرياض:

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (145) وظيفة شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الماجد للعود.

– الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.

– شركة أسواق عبدالله العثيم.

– مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية.

– شركة صلة لتمكين العمل.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– بائع.

– ممثل مبيعات.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس جودة.

– فني ميكانيكي.

– فني الإلكترونيات.

– كاشير.

– مهندس سلامة.

– مهندس معماري.

– مسوق عقاري.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس كهرباء.

– مهندس مدني.

– محاسب.

– أخصائي توظيف.

– مسؤولة تسويق هاتفي.

– موظفة خدمة عملاء.

– مصممة داخلي.

– مسوقة عقاري.

– مشرفة حسابات التواصل.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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