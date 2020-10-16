غرفة الرياض تطرح 145 وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (145) وظيفة شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 5 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة الماجد للعود.

– الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.

– شركة أسواق عبدالله العثيم.

– مكتب عبدالله الشايب للاستشارات الهندسية.

– شركة صلة لتمكين العمل.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– بائع.

– ممثل مبيعات.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس جودة.

– فني ميكانيكي.

– فني الإلكترونيات.

– كاشير.

– مهندس سلامة.

– مهندس معماري.

– مسوق عقاري.

– مهندس ميكانيكا.

– مهندس كهرباء.

– مهندس مدني.

– محاسب.

– أخصائي توظيف.

– مسؤولة تسويق هاتفي.

– موظفة خدمة عملاء.

– مصممة داخلي.

– مسوقة عقاري.

– مشرفة حسابات التواصل.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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