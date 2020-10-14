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غوميز يتفاعل مع فيديو شبيهه
عبر حسابه على تويتر

غوميز يتفاعل مع فيديو شبيهه

2020/10/14
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز يتفاعل مع فيديو شبيهه المهاجم الفرنسي غوميز
المواطن - مروة نبيل
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1 غوميز يتفاعل مع شبيهه
1.1 المهاجم الفرنسي يتألق مع الهلال

تفاعل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز مع فيديو لشبيهه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

 

غوميز يتفاعل مع شبيهه

ونشر المهاجم الفرنسي عبر حسابه الخاص على “تويتر”، مقطع فيديو لشخص يشبهه بشدة وهو يقود دراجة، وتفاعل مع أحد الجماهير الهلالية ونادى عليه مازحًا باسم غوميز.

وعلق على الفيديو قائلًا: “لا تزعج الأسد وهو يركب الدراجة في طريقه إلى التدريب، ولقد تأخرت بالفعل وأخشى أن يكون الرئيس فهد بن نافل غير سعيد، لذا دعني أذهب حبيبي، علينا تحقيق الهدف القادم كأس الملك”.

بافيتيمبي غوميز
المهاجم الفرنسي

المهاجم الفرنسي يتألق مع الهلال

ويستعد الفرنسي لانطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، حيث يبدأ الهلال مشواره بمواجهة العين الصاعد حديثًا، يوم 17 من شهر أكتوبر الجاري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان المهاجم الفرنسي قد نجح في تسجيل 27 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المنصرم ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، خلفًا لنجم النصر، المغربي عبدالرزاق حمدالله صاحب الـ29 هدفًا.

غوميز مع الهلال
احتفال المهاجم الهلالي

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