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غينيس تسجل واحة الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم

غينيس تسجل واحة الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم

2020/10/08
الساعة 10:53 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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غينيس تسجل واحة الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم
المواطن - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، بتسجيل واحة الأحساء ” أكبر واحة نخيل في العالم” لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

ونوّه سموه بالدعم السخي والكريم الذي حظيت به الواحة منذ بدء أعمال تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني ، وما شملته الرعاية الكريمة من مشروعات لحماية المعالم التراثية فيها ، وإحياء ودعم الزراعة عبر منظومة متكاملة من الحزم التنموية ، وكذلك الدعم السخي الذي عزز مكانة الأحساء بصفتها ملتقى للثقافات والحضارة ، وبوابة تاريخية ربطت المملكة بالعالم.

وثمّن أمير المنطقة الشرقية جهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ، لافتاً النظر إلى أنّ هذا التسجيل هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يقوده سمو وزير الثقافة ، بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة – أيدها الله – التي تحرص على حماية كنوز المملكة وتاريخها ، وحماية المواقع التراثية ، بصفتها ثروة وطنية تبقى للأجيال ، وشاهدا من شواهد التطور الذي شهدته أرض المملكة على مَرّ الزمن.
وأشار سموه إلى أنّ هذا التسجيل يضع على كاهل الجميع واجباً بحماية الواحة والمحافظة عليها ، والإسهام الفاعل بالتعريف بها كأحد الوجهات السياحية التي تنعم بها المملكة ، معرباً عن شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ الأحساء والتعريف بتراثها في مختلف المحافل والميادين.


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