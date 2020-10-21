فؤاد أنور: مشروع النصر يحتاج إلى وقت

المواطن - مروة نبيل

وجه نجم النصر والشباب والمنتخب السعودي السابق، فؤاد أنور، رسالة إلى جماهير العالمي، مؤكدًا أن المشروع الذي يعده الأصفر يحتاج إلى مزيد من الوقت.

مشروع النصر يحتاج إلى وقت:

ونشر فؤاد أنور، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو له بعنوان: “إلى جمهور العالمي مشروع ناديكم يحتاج دعم منكم”.

وقال نجم الشباب السابق: “النصر خسر مباراة ببداية الدوري، ولكن مشروعه يحتاج إلى الوقت، واللاعبين السعوديين الذي تعاقد معهم ليسوا مشروع له فقط بل للكرة السعودية”.

وتابع: “كيف يريد البعض في وسائل الإعلام أن يقلل من هذا المشروع منذ بدايته ويجعلوا الجمهور يصطدم بالإدارة، فهذا شيء خاطئ، ويجب على كل نصراوي أن ينتبه لهذا الموضوع ويثق بإدارته لأنها عملت عمل جبار ويدعم مشروع النادي”.

العالمي يبدأ الموسم بخسارة:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة ضد الفتح بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح الأصفر لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

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