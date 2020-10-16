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فاسكو دا جاما يستعير ليوناردو جيل حتى 2021
قادمًا من صفوف نادي الاتحاد

فاسكو دا جاما يستعير ليوناردو جيل حتى 2021

2020/10/16
الساعة 3:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فاسكو دا جاما يستعير ليوناردو جيل حتى 2021 ليوناردو
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 ليوناردو جيل في فاسكو دا جاما
1.1 أزمة مع نادي الاتحاد

أعلن نادي فاسكو دا جاما عن تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني ليوناردو جيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليوناردو جيل في فاسكو دا جاما

وأشار نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، اليوم الجمعة، إلى توصله لاتفاق مع إدارة الاتحاد لضم النجم ليوناردو جيل على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو عام 2021.

ليوناردو جيل
ليوناردو

ويأتي تعاقد النادي البرازيلي مع نجم نادي الاتحاد، بعد يوم من الاتفاق مع المدير الفني ريكاردو سا بينتو، الذي سبق ودرب العديد من الأندية، ومنها؛ الفتح وأروميتوس اليوناني وستاندارد ليج البلجيكي.

وبدأ ليوناردو جيل في التألق خلال تواجده في صفوف أوليمبو الذي ساهم في صعوده لدوري الدرجة الأولى الأرجنتيني عام 2012، ولعب في إستوديانتس وتاييريس حتى 2017 عندما انضم إلى روساريو سنترال، وحصد معه لقب كأس الأرجنتيني 2018.

 

ليوناردو جيل في تدريبات الاتحاد
النجم الأرجنتيني

أزمة مع نادي الاتحاد

وكانت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية، قد أكدت أن إدارة نادي روزاريو سنترال قررت اتخاذ خطوة تصعيدية ضد نادي الاتحاد لعدم وفائه بأحد أقساط صفقة ضم ليوناردو جيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا، لمدة عامين ونصف خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، وأعلن قبل أيام عن إعارته إلى فاسكو دي جاما البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم نادي الاتحاد ليوناردو جيل
ليوناردو

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