فاسكو دا جاما يستعير ليوناردو جيل حتى 2021

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي فاسكو دا جاما عن تعاقده رسميًا مع الأرجنتيني ليوناردو جيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليوناردو جيل في فاسكو دا جاما

وأشار نادي فاسكو دا جاما البرازيلي، اليوم الجمعة، إلى توصله لاتفاق مع إدارة الاتحاد لضم النجم ليوناردو جيل على سبيل الإعارة حتى شهر يونيو عام 2021.

ويأتي تعاقد النادي البرازيلي مع نجم نادي الاتحاد، بعد يوم من الاتفاق مع المدير الفني ريكاردو سا بينتو، الذي سبق ودرب العديد من الأندية، ومنها؛ الفتح وأروميتوس اليوناني وستاندارد ليج البلجيكي.

وبدأ ليوناردو جيل في التألق خلال تواجده في صفوف أوليمبو الذي ساهم في صعوده لدوري الدرجة الأولى الأرجنتيني عام 2012، ولعب في إستوديانتس وتاييريس حتى 2017 عندما انضم إلى روساريو سنترال، وحصد معه لقب كأس الأرجنتيني 2018.

أزمة مع نادي الاتحاد

وكانت شبكة TYC SPORTS الأرجنتينية، قد أكدت أن إدارة نادي روزاريو سنترال قررت اتخاذ خطوة تصعيدية ضد نادي الاتحاد لعدم وفائه بأحد أقساط صفقة ضم ليوناردو جيل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نادي الاتحاد قد تعاقد مع النجم الأرجنتيني صاحب الـ29 عامًا، لمدة عامين ونصف خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، وأعلن قبل أيام عن إعارته إلى فاسكو دي جاما البرازيلي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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