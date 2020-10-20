فايز الشهري خبير الإعلام الإلكتروني والأمن الفكري تحت قبة الشورى لـ المرة الثالثة

المواطن - محمد عامر

حظي الدكتور فايز بن عبدالله الشهري بالثقة الملكية بتجديد عضويته للمرة الثالثة على التوالي في مسيرته تحت قبة مجلس الشورى، وذلك في الدورة الثامنة للمجلس .

ويعد الشهري من أبرز المتخصصين والأكاديميين والباحثين في الإعلام الإلكتروني، كما أنه أحد أبرز كتاب الرأي في الصحافة السعودية من خلال خاتمة مقالاته “قال ومضى”، فضلًا عن اهتماماته بجوانب الأمن الفكري وقضايا الجرائم المعلوماتية إلى جانب تخصصه في قضايا ومستجدات الإعلام الإلكتروني، والتي انعكست على التقارير والقرارات والتوصيات التي نوقشت تحت قبة الشورى.

الشهري نال الثقة الملكية في دورة المجلس السادسة من عام 1434هـ بعد مسيرة علمية حافلة في فضاء الإعلام، بدأها منذ حصوله على درجتي البكالوريوس في العلوم الأمنية من كلية الملك فهد الأمنية مع مرتبة الشرف الأولى، وكذلك بكالوريوس الإعلام جامعة الملك سعود. لينال بعدها دبلوم الدارسات العليا في الإعلام من جامعة الإمام محمد بن سعود، منتقلًا بعدها إلى جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة ليحصل على درجة الماجستير في مصادر المعلومات والأخبار الإلكترونية والدكتوراه في الصحافة الإلكترونية- الإعلام الإلكتروني.

وخلال مسيرته الإدارية والأكاديمية عمل الشهري مديرًا لمركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد الأمنية، ومحاضرًا في الإعلام الإلكتروني في جامعتي الإمام محمد بن سعود الإسلامية والملك سعود، وأمينًا عامًّا لجائزة التميز الإعلامي، ومديرًا لإدارة العلاقات العامة بكلية الملك فهد الأمنية، وأمينًا عامًّا لـ اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد. فضلًا عن عمله كمستشار في عدة جهات وبرامج ومؤتمرات، بالإضافة إلى العديد من العضويات الدولية والمحلية في مجال تخصصه.

وعلى صعيد مؤلفاته وأبحاثه، فقد قدم الشهري العديد من الأبحاث والمؤلفات التي أثرت وكانت مصدرًا ونبراسًا للعديد من الباحثين في مجال الإعلام الإلكتروني، حيث قدم عشرات الأبحاث المتخصصة في مؤتمرات دولية وإقليمية ومحلية في مجال الإعلام الإلكتروني، فيما قدم مؤلفات من أبرزها: التحديات الفكرية على شبكة الانترنت- ضمن مطبوعات كرسي الأمن الفكري بجامعة الملك سعود، وكتاب الإعلام الإلكتروني بالتشارك مع آخرين.

وخلال مسيرته حصل الشهري على العديد من الأوسمة والجوائز والشهادات كان أبرزها: ميدالية التقدير من خادم الحرمين الشريفين، جائزة العطاء الأكاديمي العربي، نوط المعلم، نوط الابتكار، نوط الإتقان.

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