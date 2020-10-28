فتح باب القبول والتسجيل على #وظائف الجوازات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة ـ الجوازات على رتبة (جندي) رجال، للتعيين عليها في مختلف مناطق المملكة.

شروط وظائف الجوازات:

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية وقت التقديم.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وكافة إجراءات واختبارات القبول وفقاً للشروط المحددة.

– ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

– بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

– تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

التقديم على وظائف الجوازات:

وأوضحت الإدارة أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر- التوظيف)، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 16/ 3/ 1442هـ وحتى يوم الأحد الموافق 22/ 3/ 1442هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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