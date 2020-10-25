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فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع

فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع

2020/10/25
الساعة 1:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام – الرياض السريع
المواطن - الدمام

أعلن فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم الأحد، فتح تقاطع إصلاحية الدمام على طريق الدمام الرياض السريع.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أن التقاطع عبارة عن تقاطع ماسي مزود بجسور التفاف مع طرق بطول 3 كم.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع يسهم في رفع مستوى السلامة، وانسيابية حركة المرور على طريق الرياض- الدمام السريع، وخدمة الحركة المرورية دخولًا وخروجًا إلى إصلاحية الدمام.


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