فتح حساب انستقرام مغلق

يعتبر الانستقرام من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة بشكل كبير لذا فدائمًا يبحث الكثيرون عن كيفية فتح حساب انستقرام مغلق فهذه المشكلة من الممكن أن تواجه الكثير من المستخدمين.

الانستقرام

قبل أن نتعرف على كيفية فتح حساب انستقرام مغلق فيجب أن نتعرف أولاً على الانستقرام حيث أنه عبارة عن تطبيق مجاني يتم من خلاله تبادل الصور، وقد تم إطلاق هذا التطبيق في عام 2010.

ويتيح للمستخدم الكثير من الإمكانيات مثل التقاط صورة وإضافة فلتر رقمي لها ثم يتم مشاركتها في مجموعة مختلفة من خدمات الشبكات الاجتماعية وأيضًا في شبكة الانستقرام.

كما أنه يتميز بالكثير من المميزات الرائعة التي جعلت هذا التطبيق ينال إعجاب ملايين المستخدمين.

فتح حساب انستقرام مغلق

من الممكن أن يتعذر على المستخدم أن يقوم باسترجاع حساب مغلق أو قد تم حذفه بطريقة نهائية، ولكن يستطيع أن يقوم المستخدم بفتح الحساب المقفل أو المعطل بشكل مؤقت، ويتم فتح حساب انستقرام مغلق عن طريق إتباع الخطوات التالية

قم بفتح تطبيق الانستقرام على الهاتف المحمول الخاص بك وأدخل على الموقع الإلكتروني عن طريق المتصفح بالضغط على هذا الرابــــــط .

. ثم قم بإدخال اسم المستخدم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني الذي يكون مرتبط بالحساب الذي تريد استعادته مرة أخرى.

ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بك لكي يتم حماية حساب الانستقرام.

وقم بالضغط على زر الدخول حتى تقوم باستعادة الحساب مرة أخرى بعد أن يتم حذفه بشكل مؤقت.

استرجاع حساب انستقرام مرتبط بحساب فيسبوك

بعد أن تعرفنا على كيفية فتح حساب انستغرام مغلق، فلابد أن نتعرف أيضًا على استرجاع حساب انستقرام مرتبط بحساب فيسبوك، فمن الممكن أن تقوم باسترجاع حساب انستغرام الخاص بك الذي يكون مرتبط بحساب فيسبوك عن طريق اتباع الخطوات التالية

قم بفتح تطبيق الانستغرام على هاتفك المحمول.

ثم قم بالضغط على نسيت كلمة المرور.

واضغط على متابعة ك continue as التي سوف تظهر بجانب اسم المستخدم على فيسبوك حتى يتم تسجيل الدخول لحساب الانستقرام الخاص بك عن طريق استخدام حساب الفيسبوك.

كيفية استرجاع حساب انستقرام الذي تم تعطيله من انستقرام

من الممكن أن يتعرض حساب الانستقرام للتعطيل من شركة انستقرام ويتم تعطيل الحسابات التي لا تقوم باتباع سياسة الاستخدام التي تقوم الشركة بوضعها للمستخدمين بدون أن يكون هناك تحذير مسبق.

وسوف تظهر للمستخدم رسالة توضح له أن الحساب معطل عندما يحاول الدخول لحسابه ولو كان المستخدم يعتقد أن حسابه قد تم تعطيله من قبل شركة الانستقرام عن طريق الخطأ.

فله الحق في الاعتراض على هذا القرار عن طريق الانتقال للصفحة الإلكترونية المتخصصة بتقديم طلب المراجعة وقرار تعطيل الحساب أو إيقافه فمن الممكن للمستخدم أن يقوم باستعادة حسابه مرة أخرى.

ومن الممكن أن يصل إلى هذه الصفحة عن طريق الضغط على هذا الرابـــــــط.

كما يوجد في هذه الصفحة نموذج لابد أن يتم تعبئته من خلال المستخدم، ثم يتم الضغط على زر الإرسال وبعد أن ينتهي المستخدم من إدخال كل البيانات التي تظهر على الشاشة مثل اسم المستخدم على الانستقرام واسم المستخدم بالكامل وعنوان البريد الإلكتروني وسبب تقديم هذا الاعتراض ورقم الهاتف.

كيفية استرجاع كلمة مرور حساب انستقرام عبر أندرويد

بعد أن تعرفنا على كيفية فتح حساب انستقرام مغلق فيجب أيضًا أن نتعرف على كيفية استرجاع كلمة مرور حساب انستقرام عبر أندرويد، وهذا يتم عن طريق بعض الخطوات التالية

قم بفتح تطبيق الانستقرام على الهاتف الخاص بك.

ثم قم بالضغط على خيار الحصول على للمساعدة في الدخول الذي سوف يظهر فيه أسفل حقل كلمة المرور.

ثم قم بإدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم هاتفك الذي يكون مرتبط بحساب الانستقرام الذي تريد استعادته.

ثم قم بالضغط على التالي التي ستظهر أمامك باللون الأزرق على شاشة التطبيق وانتظر حتى تستقبل رسالة التأكيد التي سوف تصل على عنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك الذي تقوم بإدخاله لكي تقوم باستعادة حساب الانستقرام.

ثم قم بإدخال رمز التحقق إذا وصل لك عن طريق رسالة نصية لرقم هاتفك.

ثم قم بالضغط على رابط استعادة كلمة المرور الذي سيكون في رسالة إلكترونية لعنوان بريدك الإلكتروني.

ثم قم بإدخال كلمة المرور الجديدة التي تريد تعيينها لحساب الانستقرام الخاص بك بدلاً من الكلمة القديمة التي قد نسيتها.

وقم بعد ذلك بتأكيد كلمة المرور الجديدة عن طريق تأكيدها مرة أخرى واضغط على تغيير كلمة المرور.

كيفية استرجاع كلمة مرور حساب انستقرام عبر المتصفح

توجد بعض الخطوات التي يتم من خلالها استرجاع حساب الانستقرام الخاص بك في حالة نسيان كلمة المرور وذلك يكون عن طريق استخدام الموقع الإلكتروني الخاص بالانستغرام على الإنترنت وهذه الخطوات كالتالي

قم بالانتقال عن طريق أحد المتصفحات الموجودة على جهازك إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالانستقرام على شبكة الانترنت.

ومن الممكن أن يتم الوصول إليه عن طريق النقر على هذا الرابــــــط مباشرة.

مباشرة. ثم قم بالضغط على نسيت كلمة المرور الذي سوف تظهر أمامك على شاشة الموقع.

ثم قم بالدخول إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتفك الذي يقوم مرتبط بالحساب واضغط على خيار إرسال رابط التسجيل.

ثم قم بفتح رسالة البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية التي يوجد بها رابط التسجيل أو رمز التسجيل.

ثم اضغط على رابط التسجيل الموجود في الرسالة، وقم بإدخال كلمة المرور الجديدة وإعادة إدخالها مرة أخرى للتأكيد واضغط على إعادة تعيين كلمة المرور.

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