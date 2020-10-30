فرح الهادي تعلن إصابتها بمرض خطير

المواطن - متابعة

خيم الحزن على جمهور فرح الهادي في الكويت وفي الدول العربية بعدما أعلنت الفنانة الشهيرة عن إصابتها بورم وخضوعها للعلاج.

وبثت سنابات فرح الهادي عدة مقاطع فيديو مؤثرة أعلنت فيها على جمهورها نبأ إصابتها بالورم لكنها أكدت أنه ورم حميد وليس ورمًا خبيثًا.

وانهالت الأمنيات بالشفاء والدعوات الخالصة بأن يكتب الله لها السلامة وأن تعود لجمهورها بصحة وعافية.

وعبر المغردون عن تعاطفهم مع الممثلة الكويتية، مؤكدين أن الصحة هي أكبر نعمة من الله بها على الناس، لكن لا يدرك الجميع أهميتها إلا عند أول أزمة صحية كبيرة.

من هي فرح الهادي ؟

والمعروف أن فرح الهادي من مواليد 7 فبراير 1995 في الكويت، حيث انفصل والداها ولم تلتقِ بوالدها مُنذ كانت في سن الخامسة.

حصلت على شهادة بكالوريوس تسويق، وبدأت مشوارها الفني خلال عام 2007 في مسلسل بعد منتصف الخوف، وهي أخت الممثلة شوق الهادي، كما أن المذيعات عبير وحنان جابر هن بنات خالتها.

بعد خطوبتها إلى عقيل الرئيسي في شهر أغسطس تم عقد قرانهما في 20 نوفمبر 2017 وأقيم حفل زفافهما الأول في ليلة رأس السنة في 31 ديسمبر 2017 وتم تجديد الذكرى في 31 ديسمبر 2018 بحفل زفاف جديد أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل.

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