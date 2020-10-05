فرص توظيفية وتمكين للكوادر الوطنية بعد توطين مهن الاتصالات

المواطن - الرياض

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تركي الجعويني، أن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يُتيح المزيد من فرص توظيف وتمكين الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي والهام.

وقال الجعويني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات يأتي امتدادًا لبرامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها هدف، داعيًا كافة منشآت القطاع الخاص للاستفادة من مبادرات الدعم.

وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، قرارًا وزاريًّا يقضي بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، ويلزم هذا القرار جميع المنشآت في سوق العمل التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات.

وتطمح الوزارة في توفير 9 آلاف فرصة وظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتحفيزه للنمو، وحددت الأجر المحتسب في توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات المستهدفة بحيث يبدأ من 7.000 ريال للمهن التخصصية و5.000 ريال للمهن الفنية.

ويأتي هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات توطين المهن التي عملت عليها الوزارة، وامتدادًا لاتفاقية خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات التي أبرمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومجلس الغرف السعودية، ممثلًا باللجنة الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، والتي تهدف لتمكين خريجي الاتصالات وتقنية المعلومات من أبناء الوطن من الحصول على فرص عمل لائقة وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لهم في القطاع الخاص، وتعزيز عملهم في الوظائف المحورية للإسهام في تنمية القطاع الخاص.

شارك الخبر