فرع المجاهدين بعسير يضبط 830 حزمة قات

المواطن - عسير

تمكن فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير من ضبط 830 حزمة قات.

وألقت دوريات فرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير القبض على مواطن تورط في تهريب (830) حزمة من نبات القات المخدر، وضبط المركبة المستخدمة في التهريب وحمولتها.

وأعلنت الإدارة العامة للمجاهدين أنه تم إحالة المضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

شارك الخبر