فرنسا تُسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في إصابات كورونا

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز الـ30 ألفًا في يوم واحد للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 30621 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 809684 إصابة.

كما سُجلت 88 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، ليبلغ مجموع الوفيات 33125 وفاة.

كورونا عالميًا

يذكر أن أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى صباح اليوم الخميس، بينت أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و97 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 38 مليونًا و745 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 29 مليونًا و124 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف أمس الأربعاء، 381 ألفًا و466 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,083 حالة وفاة.

أمريكا تتصدر

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (970 وفاة)، والبرازيل (716 وفاة)، والهند (694 وفاة)، والمكسيك (475 وفاة)، والأرجنتين (349 وفاة).

كما أشارت إلى أن الدول الخمس عالميًا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (67,988 إصابة)، وأميركا (59,693 إصابة)، والبرازيل (26,675 إصابة)، وفرنسا (22,591 إصابة)، وبريطانيا (19,724 إصابات).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم بأعلى حصيلة وفيات وبأعلى عدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرًا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (221,843 وفاة)، والبرازيل (151,779 وفاة)، والهند (111,311 وفاة)، والمكسيك (84,898 وفاة)، وبريطانيا (43,155 وفاة).

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