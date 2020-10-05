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فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس كورونا
تهدف إلى معرفة الأسباب الوراثية والمناعية لوجود حالات خطرة

فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس كورونا

2020/10/05
الساعة 8:45 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس كورونا
المواطن - الرياض

كشف رئيس أحد الفرق البحثية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح المحسن، عن توصل الفريق من خلال فحص نحو 125 حالة لأكثر من 20 طفرة جينية، تؤدي إلى الإصابة الشديدة والحرجة بفيروس “كورونا”.

وأشار المحسن في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن تلك الجهود تهدف إلى معرفة الأسباب الوراثية والمناعية لوجود حالات خطرة بالفيروس.

ولفت إلى أن أحد أهداف البحث هو التوصل للسبل التي تزيد من استفادة مرضى “كورونا” من مادة “الأنترفيرون”.

وتابع المحسن أن البحث يعمل حالياً على تحديد التوقيت المناسب لاستخدام تلك المادة والجرعات المناسبة أيضاً.


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