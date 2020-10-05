فريق بحثي سعودي يتوصل لـ 20 طفرة جينية لفيروس كورونا

المواطن - الرياض

كشف رئيس أحد الفرق البحثية بجامعة الملك سعود الدكتور صالح المحسن، عن توصل الفريق من خلال فحص نحو 125 حالة لأكثر من 20 طفرة جينية، تؤدي إلى الإصابة الشديدة والحرجة بفيروس “كورونا”.

#فيديو

البروفيسور صالح بن زيد المحسن – رئيس الفريق البحثي السعودي المشارك في الأبحاث العالمية حول كورونا يتحدث إلى #برنامج_ياهلا عن هذه المشاركة الدولية#روتانا_خليجية@salmuhsen pic.twitter.com/QEg8Y7vMtb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2020

وأشار المحسن في لقاء مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، إلى أن تلك الجهود تهدف إلى معرفة الأسباب الوراثية والمناعية لوجود حالات خطرة بالفيروس.

ولفت إلى أن أحد أهداف البحث هو التوصل للسبل التي تزيد من استفادة مرضى “كورونا” من مادة “الأنترفيرون”.

وتابع المحسن أن البحث يعمل حالياً على تحديد التوقيت المناسب لاستخدام تلك المادة والجرعات المناسبة أيضاً.

البروفيسور صالح بن زيد المحسن:

توصلنا إلى أكثر من 20 طفرة جينية تؤدي إلى الإصابات الشديدة والحرجة بكورونا..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية@salmuhsen pic.twitter.com/2vFKgHH6b1 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2020

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