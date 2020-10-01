فريق لاتيني يُقنع كويلار بمغادرة الهلال

المواطن - محمد سمعه

سعى فريق من أمريكا اللاتينية لإقناع اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار على الرحيل عن الهلال، خاصة في ظل عدم مشاركته بصورة منتظمة مع الفريق الأزرق.

وكشفت شبكة globoesporte البرازيلية عن أن نادي غريميو البرازيلي يُقنع كويلار حاليًا لمغادرة أزرق العاصمة والعودة للدوري البرازيلي مع انطلاق الموسم الجديد 2020/2021.

رد كويلار على عرض غريميو

وأضافت الصحيفة البرازيلية الشهيرة أن كويلار حاليًا لا يفكر في الرحيل عن أزرق العاصمة والانضمام لنادي غريميو، مفضلًا الاستمرار في صفوف الفريق العاصمي.

يذكر أن نجوم الهلال حاليًا في راحة من التدريبات، بعد الاستبعاد من دوري أبطال آسيا 2020، حيث يعود نجوم أزرق العاصمة إلى التدريبات في السابع من أكتوبر الجاري.

سبب اهتمام الهلال بضم اللاعب تيكسيرا

وفي وقت سابق، فكّر نادي الهلال خلال الفترة الأخيرة في ضم اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا، نجم فريق جيانغسو سوننج الصيني، وذلك ليكون بديلًا لمواطنه كارلوس إدواردو الذي انضم إلى نادي شباب أهلي دبي الإماراتي.

ومن المقرر نهاية عقد تيكسيرا مع ناديه الصيني في ديسمبر 2020، حيث أبدى رغبته مؤخرًا بخوض تجربة احترافية جديدة خارج الصين.

وكان تيكسيرا قام بتأجيل فكرة انضمامه للزعيم مؤخرًا، وذلك بسبب انتظاره تنفيذ وعد الاتحاد الصيني لكرة القدم له بالحصول على الجنسية الصينية لتمثيل المنتخب مستقبلًا بدلًا من تمثيل المنتخب البرازيلي وفقًا لـ Goal.

وفي حال نال تيكسيرا الجنسية الصينية فسيبقى في الدوري الصيني، وإذا لم يحصل عليها سينتقل للعب في نادي الهلال وفقًا للتقارير الإخبارية.

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