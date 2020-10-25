فعاليات نادي الصقور مستمرة بطرح مزاد على 3 صقور

المواطن - واس

تتواصل اليوم فعاليات مزاد نادي الصقور الأول المقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 3 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، إذ يقام المزاد على ثلاثة صقور.

تفاصيل مزاد نادي الصقور

وستكون بطاقة المزاد الأولى على شاهين فرخ طرح الرايس للطاروح مشغل فيحان العصيمي، عرضه 15 ونصف إنش وطوله 15 إنش وربع راهي، ووزنه 900 جرام.

أما البطاقة الثانية لشاهين فرخ أيضاً، طرح الحماد للطاروحين محمد عواد الحازمي وسعد عواد الحازمي، عرضه 15 إنش وطوله 15 إنش، ووزنه 850 جرام.

في حين أن البطاقة الثالثة الأخيرة اليوم ستكون على شاهين فرخ طرح المجيرمة للطاروح رازق رزق الله الحسناني، عرضه 16 إنش وطوله 15 ونصف إنش راهي، ووزنه 1100.

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