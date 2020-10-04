فلودركس لعلاج نزلات البرد والانفلوانزا

يعتبر فلودركس لعلاج نزلات البرد من أفضل الأدوية الطبية التي يمكن الاستعانة بها في علاج الأعراض الناتجة عن الإصابة بنزلات البرد مثل أنفلونزا وارتفاع درجة الحرارة وغيرها بشكل فعال وسريع.

فلودركس لعلاج نزلات البرد

يعتبر دواء فلودركس من الأدوية الفعالة التي تساهم في القضاء على أعراض نزلات البرد المزعجة بفضل تركيبتها التي تحتوي على العديد من المواد الفعالة التي تخلص الجسم من البكتيريا والفيروسات المسببة لعدوى أنفلونزا وما يصاحبها من أعراض أخرى كالحمى وغيرها.

وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن دواعي استعمال فلودركس لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا والحمى بالإضافة إلى أهم المعلومات عن تركيبة هذا الدواء وكيفية الاستخدام والعديد من الأمور الأخرى التي تتعلق بهذا الدواء وللتعرف على كل هذه الأشياء يمكنك متابعة السطور التالية.

تركيب دواء فلودركس

كل قرص من دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد يحتوي على العديد من المواد الفعالة وهي كالتالي:

يحتوي على مادة كلورفينيرامين ماليات بتركيز 1 مليجرام.

يتواجد به مادة الباراسيتامول اسيتامينوفين بتركيز حوالي 400 مليجرام.

يحتوي على مادة سودوافدرين هيدروكلوريد بتركيز حوالي 30 مليجرام.

يحتوي على مادة الكافيين بتركيز يصل إلى 32 مليجرام.

دواعي استعمال فلودركس

توجد العديد من الاستعمالات لدواء فلودركس في علاج نزلات البرد وأعراضها ومن أهم الاستعمالات ما يلي:

يساعد في علاج التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

يساهم في التخلص من ألم العضلات.

يساعد في التخلص من الصداع.

له دور فعال في تخفيف ألام الجسم.

يساهم في علاج الحمى.

يساعد في علاج التهاب الأنف والحلق.

طريقة استعمال دواء فلودركس

يتم تحديد الجرعة المناسبة من دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد بناء على الحالة المرضية للشخص إضافة إلى استجابة المريض للعلاج وذلك على التفصيل الآتي:

يتم تناول الأقراص دون تفتيت أو مضغ أو دون تقسيمها إلى جانب كمية كافية من الماء.

يجب تناول الجرعة بعد تناول الوجبات من خلال الفم.

الجرعة لمن هم أكثر من 12 عام من 1 إلى 2 قرص يتم تناولها بشكل يومي.

أقصى جرعة يمكن ان يتناولها الشخص البالغ هي حوالي ثمان أقراص إن كان لا يعاني من أي موانع.

الأثار الجانبية لأقراص فلوردكس

بالرغم من أهمية دواء فلودر كس في علاج أعراض البرد إلا أن هناك بعض الأثار الجانبية التي يمكن ان تظهر عند استعمال فلودركس لعلاج نزلات البرد بشكل مفرط ومن أهمها ما يلي:

الشعور بتغير في الحالة المزاجية لدى المريض.

يمكن ان يصاب المريض بإمساك.

قد يصاب الشخص برغبة شديدة في النوم.

يمكن ان يشعر المصاب باحمرار في البشرة.

قد يصاب الشخص بأمراض الدم.

يمكن أن تظهر على المريض أعراض التشنجات.

قد تحدث بعض الاضطرابات في وظائف الكلى.

الشعور بإرهاق شديد.

وجود احتقان في منطقة الثدي.

قد يشعر المريض بصداع في الرأس.

من الجدير بالذكر ان جميع الآثار الجانبية يمكن ان تحدث كلها أو تظهر بعضها ولكن إذا ظهر أحد هذه الأعراض يكون عليك التوقف عن استعمال دواء فلوردكس واستشارة الطبيب حول هذا الأمر.

موانع استعمال دواء فلوردكس

هناك بعض الأشخاص الذين يمنع لهم استخدام فلوردكس بناء على حالتهم الصحية وذلك وفقًا للآتي:

يمنع استعمال هذا الدواء للحوامل والمرضعات فقد يؤثر على الطفل بشكل كبير.

يمنع استخدامه لمرضى الكلى أو الذين لديهم اضطراب في وظائف الكبد.

لا يستعمل لمرضى السكر أو الذين يعانون من أمراض القلب.

لا يستخدم لمرضى الصرع.

يمنع لمرضى ضغط العين

لا يمكن استخدام هذا الدواء إلى جانب الأدوية التي تحتوي على البراسيتامول.

المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

المرضى الذين يعانون من التهاب البروستاتا.

الدواء يسبب النعاس ولذلك لا يمكن استعماله عند القيادة أو العمل على الماكينات والآلات.

إذا كان المريض يعاني من حساسية تجاه مكونات الدواء.

التفاعلات الدوائية لأقراص فلودركس

يمكن أن يتفاعل دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد مع بعض الأدوية الأخرى إن تم تناولها بالمزامنة مع تناول فلودركس ومن بين هذه الأدوية ما يلي:

سيميتيدين.

سيكلوبروبان.

ديسفلفرام.

إنفلوران.

الايفيدرين.

الفلوروكينولونات.

هالوثان

الكحول.

الكلوروفورم.

احتياطات الاستعمال

توجد بعض الاحتياطات التي يجب عليك الانتباه لها عند استعمال كلودركس ومن أهمها ما يلي:

عند استعمالك لأقراص كلودركس يجب عليك أن تقوم بإعلام الطبيب عن أي أدوية تتناولها بما فيها الفيتامينات وأي مكملات غذائية أخرى.

يجب أن تعلم الطبيب إن كان لديك حساسية تجاه أي شيء أو إن كنت تعاني من أي أمراض مزمنة.

إن كنت تعاني من حالة خاصة كالحمل أو كنتي ترضعين طبيعيًا أو كنت ستقدم على جراحة قريبًا.

كيفية حفظ دواء فلودركس

يتم حفظ الدواء بدرجة حرارة لا تتخطى الثلاثون درجة مئوية.

يجب إبعاد الدواء عن أشعة الشمس.

أحفظ الدواء بعيدًا عن متناول الأطفال.

لا يستعمل الدواء بعد انتهاء الصلاحية المدونة على العبوة من الخارج.

الأشكال الصيدلانية للدواء

يتواجد دواء فلودركس في الأسواق بأشكال دوائية معينة أما على شكل أقراص أو شراب وتتكون من تركيبات معينة سنبينها تفصيلاً في الآتي:

يوجد على شكل أقراص مكونة من الباراسيتامول كلورفينيرامين ماليات وسودوإفدرين هيدروكلوريد والكافيين.

يوجد على شكل شراب مخصصة للأطفال تحتوي على بعض المواد منها الباراسيتامول وكلورفينيرامين ماليات وسودوافدرين هيدروكلوريد.

سعر دواء فلودركس في المملكة العربية السعودية

سعر فلودركس أقراص للعلبة الواحدة حوالي 8.70 ريال سعودي.

سعر فلودركس شراب حوالي 4.95 ريال سعودي.

الشركة المنتجة لدواء فلودركس

الشركة المصنعة لهذا الدواء هي الشركة الكويتية السعودية للمستحضرات الطبية.

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