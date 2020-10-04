فلودركس لعلاج نزلات البرد

دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد من الأدوية المميزة لعلاج نزلات البرد والحمى واحتقان الأنف يتكون الدواء من مكونات فعالة للقضاء على الفيروسات المسببة لاحتقان الأنف ونزلات البرد وارتفاع درجة الحرارة.

أهمية دواء فلودركس

يحتوي دواء فلودركس على مادة الباراسيتامول وهي مادة معروفة طبيًا في علاج نزلات البرد حيث تقوم بتسكين الألم الناتج من نزلات البرد وسيذكر لنا موقع المواطن المواد الفعالة في الدواء لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا وما هي الأعراض الجانبية وموانع الاستخدام.

الفرق بين البرد والأنفلونزا

يوجد اختلاف بين البرد والأنفلونزا فكلهما يعتبر التهاب في الجهاز التنفسي إلا أن هناك اختلاف فكلهما يتم علاجه بواسطة دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد، ومن الاختلافات بين البرد والأنفلونزا هي الآتي:

أعراض نزلة البرد

هو أن يصاب الشخص في نزلة البرد إما أن يحدث انسداد في فتحة الأنف وبالتالي تمنع التنفس أو أن يحدث سيلان في فتحة الأنف أو ما يسمى بالرشح.

يصاب الشخص في نزلة البرد بوجع في حلقة سبب الوجع هو وجود فيروس أدى إلى التهاب الحلق وبالتالي تسبب في شعور الشخص بالألم عند البلع وعدم قدرته على بلع الأشياء الصلبة.

كما أن تظهر أعراض الإصابة بالبرد على الشخص المصاب من خلال العطس فيتكرر العطس عدة مرات في الدقيقة الوحدة.

تظهر علامات البرد على الشخص المصاب من خلال كثرة السعال بسبب وجود التهاب في الجهاز التنفسي.

نتيجة لتعرض الشخص لتيار هواء بارد ممكن أن يتسبب في الصداع الشديد في رأسه وتعتبر من علامات نزلات البرد.

مع وجود التعب الذي يظهر على جسم الشخص بسبب الفيروسات التي دخلت الجسم ويحاول كرات الدم البيضاء والحمراء من عمل مضاد هجوم يحدث أن يتعرض الجسم لإرهاق نتيجة أن الفيروس قد سيطر على الجسم.

عندما تقوم بأخذ دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد تشعر بالراحة بعدها لأنه يخفف من حدة هذه الأعراض.

أعراض الإنفلونزا

أعراض الأنفلونزا شديدة نوعًا ما عن أعراض نزلات البرد فيها يشعر الشخص المصاب بالأنفلونزا بالأعراض الآتية:

حدوث ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم تصل إلى تسعة وثلاثون درجة تسبب هذه الحمى أو السخونة في الرعشة والزفزفة لدى الشخص.

كما تعتبر أيضًا من أعراض الأنفلونزا الغثيان والتقيؤ نتيجة وجود فيروس في المعدة تسبب في هذه الأعراض.

كما أن الجهاز التنفسي للشخص يصاب بالتهاب شديدة تؤدي إلى حدوث كتمه في الأنف أو ممكن أن تسبب في الأنفلونزا في السيلان أيضًا.

في الأنفلونزا تطول مدة تعب الجسم حيث يستمر التعب لأكثر من خمسة عشر يوًما على حسب مقاومة الجسم.

يتسبب دور الأنفلونزا عند الأطفال في حدوث الإسهال وسبب الإسهال هو أن المعدة تقوم بتنظيف نفسها من الفيروس.

دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد والأنفلونزا

من المعروف أن نزلات البرد أخف حدة في التعب من أعراض الأنفلونزا فهي تستمر من يومين إلى عشر أيام على حسب مقاومة الجسم.

لابد من استخدام دواء فلودركس مع انتشار الفيروسات وكان آخر فيروس هو فيروس كرونا من أكثر الأوقات التي يتم فيها انتشار الفيروسات هو فصل الشتاء دون عن باقي الفصول لأن نسبة تعرض للتيار الهوائي البارد يكون شديد وأيضًا الفيروسات تنشط في البرد.

المواد الفعالة في علاج دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد

يتكون علاج فلودركس لعلاج نزلات البرد من المواد الآتية:

تحتوي العلبة على مائة وعشرون جرام من مادة الباراسيتامول التي تعتبر خافض للحرارة ومسكن للألم فتقوم مادة البارسيتامول بمعالجة الآثار الناتجة من الالتهاب الأنفلونزا ونزلات البرد مثل الصداع ووجع الجسم والعضلات وآلام المفاصل والتهاب الظهر والشعور بالألم فيه.

كما تساعد مادة البارسيتامول في تسكين الألم الناتج عن البرد والأنفلونزا حيث تسبب في شعور الشخص بألم في الأسنان وخفض درجة الحرارة الجسم.

على الرغم من أن مادة البارسيتامول آمنه إلا أنها كثرة تناولها تؤدي إلى تلف في الكبد فيجب إلا نزيد من الحد المسموح به وهو ألف جرام للبالغين.

يجب الحظر من استعمال مادة البارسيتامول بالنسبة للحوامل والمرضع ومرضى الكبد ومدمني الكحول.

احتواء دواء فلودركس على مادة سودوإفيدرين

تعتبر مادة السودوإفيدرين من الأدوية التي تعمل على علاج الجيوب الأنفية بسبب وجود الإنفلونزا كما أن هذه المادة تخفف من حساسية الأنف والجيوب الأنفية فتعمل هذه المادة على تضيق الأوعية الدموية.

مادة الكلورفينامين

يحتوي دواء فلودركس على مادة كلورفينامين بنسبة 0.75 وهي مادة مضادة للهيستامين الذي يسبب الحكة والهرش فتظهر أعراض الهيستامين مع نزلات البرد.

الجرعة اللازمة لدواء فلودركس

الأطفال يتناولون الدواء على هيئة شراب بدء من سن ست سنوات.

البالغين أقراص ثلاث مرات يوميًا.

الكبار في السن مرة في اليوم تجنب للأعراض الجانبية.

الممنوعين من استعمال دواء فلودركس لعلاج نزلات البرد

الأشخاص المصابون بقصور في الكلى والكبد.

يمنع على الحوامل والمرضعات.

يمنع الدواء لمرضى السكر.

أصحاب الضغط العالي وخاصة ضغط العين.

المصابون بتضخم في البروستاتا.

السائقون لأنه يسبب النعاس.

من لديه مشكله في القلب.

الذين لديهم حساسية من مكونات الدواء.

المصابون بمرض الغدة الدرقية.

يمنع مع جميع أدوية الباراسيتامول الأخرى.

الأعراض الجانبية للدواء

تظهر أعراض الدواء على كل من لدية حساسية لمكوناته.

حيث تزداد ضربات القلب لمن لديه اضطراب في عضلة القلب.

التقيؤ وشعور الشخص بعدم الاتزان.

يشعر الشخص بحالة من هيجان الجلد والحكة.

آلام أثناء التبول.

وجود طفح جلدي على جسم المصاب.

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