فنجان قهوة يوميًّا يقي من السرطان

المواطن - متابعة

كشفت دراسة علمية حديثة عن فوائد مذهلة عند شرب فنجان من القهوة يوميًّا.

وأشارت الدراسة، وفقًا لصحيفة جمعية الطب الأمريكية، إلى أن تناول القهوة يوميًّا يساعد في منع الإصابة بسرطان القولون.

وقال الباحثون القائمون على الدراسة: إن المواظبة على شرب القهوة من شأنه أن يساعد الجسم ويطيل العمر.

وأوضح الدكتور سونيل كاماث القائم على الدراسة، أن القهوة تحقق هذه الفوائد لأنها غنية بالمواد المضادة للأكسدة إلى جانب عناصر أخرى.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن شرب كوب أو كوبين من القهوة على مدار اليوم غير مضر كما يعتقد البعض؛ لأنها تمنع تفشي السرطان بالجسم وتحمي أيضًا من أمراض أخرى.

ووجد الباحثون أن القهوة مفيدة للجسم، سواء جرى تحضيرها من البن العادي أو كانت قهوة أزيلت منها مادة الكافيين.

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