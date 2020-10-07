فهد المدلج يكشف تفاصيل فشل صفقة إدريس فتوحي

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج، كواليس فشل صفقة نجم فريق الحزم، إدريس فتوحي، مؤكدًا أنه فوجئ بانتقاله إلى الأهلي رغم اتفاقه مع اللاعب المغربي ووكيل أعماله.

وكان المدلج قد صرح بأنه اتفق مع إدريس فتوحي ووكيل أعماله على كافة التفاصيل، وتتبقى خطوط قليلة في الاتفاقية مع إدارة نادي الحزم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًّا مع المغربي إدريس فتوحي، حيث وقع على عقد انضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد مع أفضلية التمديد لموسم آخر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

فهد المدلج يكشف الكواليس:

وعلق فهد المدلج على ضياع الصفقة قائلًا: “اتفقنا مع اللاعب المغربي إدريس فتوحي، ووكيل أعماله على (2) مليون ريال للعب ضمن صفوف الفيصلي بالموسم الجديد، بعد مفاوضات استمرت 21 يومًا”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية: “أرسلنا اتفاقية ثلاثية للأشقاء بالحزم، وتم الاتفاق على مبلغ مالي، وثلاثة لاعبين يختارهم الحزم من بين 8 لاعبين، ولكن تأخرت الاتفاقية بتوقيع الحزم عليها”.

وتابع: “إدارة الحزم طلبت منا إقناع اللاعبين الثلاثة المتواجدين بالاتفاقية باللعب لهم، فأخبرناهم بأنه صعب إقناعهم بالاتجاه إلى الفريق، وهي خيارية واللاعب هو من يختار بالنهاية، وطلبنا منهم التفاوض معهم ومع وكلاء أعمالهم حول التفاصيل المالية وغيرها، فتأخر الموضوع أكثر”.

وواصل فهد المدلج تصريحاته قائلًا: “بعدها اتصلوا بنا وأبلغونا بأننا يمكننا مفاوضة اللاعب والاتفاق معه، وتم صياغة العقد معه بالفعل، وحقيقة أخذ وقتًا طويلًا بسبب طلبات اللاعب وأشياء أخرى، وبالنهاية اتفقنا على كل شيء”.

رئيس الحزم حول وجهة فتوحي إلى الأهلي:

وأردف: “ألوم عبدالله المقحم رئيس الحزم في تحويل اللاعب إلى الأهلي، بعدما اتفقنا مع اللاعب على كل شيء، وكان يفترض منه الابتعاد عن المزايدة، وتفاجأنا مما حدث معنا منه وكذلك وكيل أعمال اللاعب الذي أكد لنا أن الفيصلي هو الرغبة والأولوية الأولى لفتوحي”.

واستكمل رئيس نادي الفيصلي تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “اتصلت به عدة مرات أمس، ورد بأنه مشغول مع لاعبيه بأوروبا، وبعدها كانت المفاجأة بتوقيعه للأهلي، وكل ما حدث موجود في مراسلاتنا”.

واختتم فهد المدلج تصريحاته قائلًا: “عبدالإله مؤمنة رئيس الأهلي أكد لي عدة مرات في مكالمة جمعتني به أمس، أنه لا يعلم شيئًا عن مفاوضاتنا أو اتفاقنا مع اللاعب إدريس فتوحي، ونتمنى للاعب التوفيق مع الأهلي”.

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