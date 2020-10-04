فهد الهريفي: الصمت على عيوب النصر سيهدم مجده

المواطن - محمد سمعه

أوضح فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، أن النقد الذي يتعرض له العالمي حاليًا نقد بنّاء، وذلك بعد خسارة الفريق الكروي الأول بطاقة التأهل إلى الدور النهائي لـ دوري أبطال آسيا.

وكتب الهريفي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الأحد: “النصر لن يتقدم إلا بالنقد البنّاء، الصمت على عيوبه سيهدم مجده، وهناك فرق بين نقد المحب ونقد الباحث عن المصالح، هذا الكيان فضله علينا كبير، والصادق المخلص لن يرضى ويتركه يمشي وحيدًا”.

قانوني يتحدث عن احتجاج النصر ضد بيرسبوليس

من ناحية أخرى، كشف محمد الدويش المحامي والمدرب القانوني عن الحالة الوحيدة التي سيُقبل من خلالها احتجاج نادي النصر الذي تقدم به للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

وكتب الدويش عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “هل سيُقبل احتجاج العالمي؟ إذا كان التسجيل وقع قبل أن يسري المنع أي خلال مهلة التسديد فالاحتجاج سيُرفض لأن التسجيل قانوني لوقوعه قبل المنع، ولكن إذا كان بعد انتهاء المهلة وبدء المنع فهو غير قانوني لوقوعه بعد المنع، وسيُقبل الاحتجاج.

سبب تقدم العالمي بالاحتجاج للاتحاد الآسيوي

وقررت إدارة العالمي التقدم باحتجاج وبشكل رسمي للاتحاد الآسيوي بسبب عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيرسبوليس في دوري الأبطال وفقًا لـ “الرياضية”.

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