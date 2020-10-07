فهد بن سلطان يدشن مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد في تبوك

المواطن - تبوك

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم، مبنى فرع الديوان العام للمحاسبة الجديد بالمنطقة، بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري.

وقص أمير تبوك فور وصوله الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المبنى، كما تجول والحضور على أقسامه، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور العنقري عن مكونات المبنى الذي شُيد على طريق الملك خالد بمدينة تبوك، وبلغ إجمالي تكلفته 18,660,000 ريال، على مساحة تقدر بــ 6500 متر، ويتكون من أربعة طوابق، ومساحة كل طابق 1296 مترًا، كما يضم كل دور عدد من المكاتب التي تم تجهيزها بأحدث وسائل التقنية لتمكن الديوان من أداء مهامه الموكلة إليه والأعمال المنوطة به في المنطقة.



وبعدها تسلم أمير تبوك في نهاية جولته هدية تذكارية من رئيس الديوان بهذه المناسبة.

وفي الختام أدلى فهد بن سلطان بتصريح صحفي أكد خلاله أن الجميع يعلم أهمية ودور الديوان العام للمحاسبة والمعنية بتنمية البلاد والحفاظ على مكتسباته، مشددًا على أن هذا ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع: نجد أن القرارات الحكيمة الأخيرة التي ظهرت للتطوير والتنظيم بدأت تعطي ثمارها، متمنيًا أن يسهم فرع الديوان بالمنطقة في تعزيز التنمية في بلادنا.

من جهته، أعرب رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري عن شكره للأمير فهد بن سلطان على افتتاح المبنى الذي أسس على أحدث طراز، مبينًا أن العمل على إيجاد بيئة مناسبة للموظفين تسهم في زيادة أدائهم وإنتاجهم وهي من أولوية عمل الديوان، حاثًا جميع الموظفين على بذل المزيد في العمل والإسهام في إنجاح منظومة الأداء.

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