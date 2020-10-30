فوائد الاسترخاء قبل النوم

عادة ما يأخذ الأشخاص فترة الراحة قبل النوم ونتعرف سويا على فوائد الاسترخاء قبل النوم لأنها تساعد بشكل كبير على تحسين نفسية الفرد، وهذا يعطي لنفسه حيوية ليوم جديد ولنوم مستريح.

ما هي فوائد الاسترخاء قبل النوم

هو أخذ قسط من الهدوء والراحة لمواجهة يوم جديد من الصعوبات والمسؤوليات اليومية.

تحمل الفرد كثير من الضغوط والمهام الكثيرة التي يحتاجها خلال اليوم.

يوم الإنسان مضغوط بكل ما فيه من مسؤوليات وواجبات ولكن من الأفضل إتباع العادات الصحية للاسترخاء.

يجب أخذ قسط من الراحة وهذا يساهم في تهيئة الجسم للراحة مثل:

تنظيم دقات القلب.

تنظيم الدورة الدموية بشكل منتظم.

التنفس بشكل منتظم شقيق وزفير.

تساهم في المحافظة على تنظيم السكر في الجسم.

عدم فرز هرمون التوتر المسؤول عن عصبية الفرد وقت الغضب.

تنظم سريان الدم إلى العظام والعضلات بشكل منتظم.

النوم بشكل هادئ ومنظم.

يساعد في عملية تحسين التركيز بشكل جيد.

توقف نشاط الإحباط والانفعال والغضب والمزاج السيئ.

زيادة الثقة بالنفس في التعامل مع المشاكل.

فمن الأفضل النوم في غرفة معتمة يؤدي إلى هدوء الأعصاب.

عدم إبقاء الهاتف في غرفة النوم لأنه يسبب الإزعاج والقلق لذا يجب إخراجه من الغرفة.

ما هي المخاطر التي تنتج عن قلة الاسترخاء قبل النوم

من خلال موقع المواطن تعرفنا على فوائد الاسترخاء قبل النوم وسوف نتعرف على مخاطر عدم الاسترخاء قبل النوم:

كثرة الشغل والإجهاد مع عدم أخذ قسط من الراحة والإجهاد يسبب للجسم َشاكل صحية كثيرة، لا يقدر الإنسان على ممارسة يومه التالي لأنه سيكون مجهد، كما لا يقدر على التصرف بحكمة في كثير من المواقف والمشاكل لأنه سيكون غير قادر على التركيز.

يوجد كثير من الضغوط الحياتية تدفعنا إلى عدم المحافظة والمتابعة اليومية لأنها مواقف بسيطة مثل الشجار على سير السيارات في الشارع أثناء وجود الإشارة، فقدان شئ مادي في الميكروباص كل هذه الأشياء تعطينا مزاجي سيئ.

الاسترخاء لا يعطينا القدر الكافي من الراحةَ ولكنها على الأقل تعطينا الصحة الجيدة لما تتركه من آثار سلبية خلال اليوم من ذاكرتنا.

قلة الاسترخاء يترك لنا بعض الأمراض الصحية فمثلاً منها الصداع المستمر، الوخم، شدة الألم بالجسم كله.

الشعور بالأرق والكوابيس وقت النوم وهذه من قلة أخذ قسط من الاسترخاء قبل النوم يتسبب في مشاكل وقت النوم.

يؤدي قلة الاسترخاء إلى النسيان والقلق والارتباك.

يؤدي إلى تغيرات في معدل الطعام اليومي مثل زيادة الشهية أو نقصها.

يؤدي إلى الشعور الدائم بالوحدة وعدم المشاركة والتفاعل مع الأسرة.

من أخطر الأسباب التي تتسبب فيها عدم أخذ قسط من الاسترخاء

تناول المخدرات وتناول الكحوليات.

الشعور بالاكتئاب والانتحار.

عدم التركيز في مواعيد عمله، وعدم الاهتمام بمظهره العام.

يكون الشخص أكثر عصبية لا يتحمل أي من الأفراد يتكلم معه.

قلة المجهود في العمل وعدم القدرة على التركيز في الدراسة.

أخذ قسط من الاسترخاء من نصف ساعة إلى ساعة قبل الذهاب إلى النوم فهذا يساعد على استرخاء الجسم والتخلص من الآثار السلبية طوال اليوم، واتمتع بنوم جيد.

ما هي أفضل طرق لاستخدام الاسترخاء قبل النوم

بعد أن تعرفنا على فوائد الاسترخاء قبل النوم نوضح طرق عديدة للاسترخاء وإنما تختلف الطريقة من شخص لآخر وتختلف أيضًا طريقة الاستخدام ومنها الآتي:

الصلاة والتأمل: من أفضل الطرق وأولها وهي الصلاة لأنها الصلاة تريح الجسم والنفسية، فهذا يعطي للشخص الاسترخاء العقلي والنفسي.

القراءة: هي القيام بقراءة الكتب والمجالات وهذه العملية تساعد على الاسترخاء قبل النوم والتخلص من الإرهاق.

سماع الموسيقى الكلاسيكية فهذه تساعد على الاسترخاء بشكل طبيعي.

الاستحمام: أخذ شاور بمياه دافئة يعطينا استرخاء شديد يساعد على التحفيز وقت النوم.

ممارسة الرياضة: ممارسة بعض الحركات الرياضية تساعد في عملية الهدوء والاسترخاء ويساعد في النوم بشكل جيد.

مشاهدة الأجهزة الإلكترونية: مثل مشاهدة التلفاز أو مشاهدة الهاتف أو تصفح المجالات من على النت.

من أفضل التمارين التي تساهم في عملية الاسترخاء قبل النوم

ممارسة تمارين اليوجا

تساهم اليوجا في علاج كثير من الأرق والتوتر لكثير من الأشخاص، فإنها تعطي قدر كبير من الراحة والاسترخاء ويبدأ الفرد بالخلود إلى النوم براحة كبيرة.

رفع الساقين أعلى الحائط

عمل تمارين رفع الساقين أعلى الحائط مباشراً، وضع الجزء العلوي على الظهر من الجسم على الأرض بكل هدوء مع إغماض العينين، ثم رفع الساقين على الحائط بشكل انسيابي ومستقيم ويكون الجزء السفلي مستقيم ومسطح وضم الركبتين والفخذين إلى بعض.

يجب إتباع هذه الخطوات لتتمكن من أخذ القسط من الراحة وهو استرخاء كل أعضاء الجسم مثل القدم واليدين ويحتاج هذا الي دعم الظهر وقت القيام بممارسة اليوجا.

تمرين الفراشة

ضع جسمك كله على الأرض، ثم ضم قدميك إلى البطن وضع وسادة تكن في نفس مستوى الركبة

تمرين Corps

قم بالاستلقاء الظهر مع وضع ذراعيك بمحاذاة الجسم مفرداً على الأرض، والتنفس بشكل هادئ.

ما هي أكثر الأسباب إلى تؤدي عدم استرخاء الإنسان قبل النوم

النوم في مكان فيه ضجيج أو صوت عالي فهذا يسبب إرهاق وعدم الاستمتاع بالاسترخاء.

وجود منازل بعض الأشخاص في أماكن القطارات والمطارات أو بالقرب من الشوارع الرئيسية فإن هذا يسبب إزعاج لذا لا يقدر الإنسان على الشعور بالراحة والاسترخاء.

عدم تنظيم وقت النوم فهذا بسبب إجهاد وصداع، فيجب تنظيم المواعيد المحددة للنوم.

من الضروري الالتزام بوجبة العشاء قبل النوم بفترة معينة من 3:4 ساعات، لأن تناول وجبة العشاء والنوم بعدها مباشراً يسبب بعض الكوابيس مع ارتباك شديد في المعدة، وهذا يؤدي إلى توتر وعدم الشعور براحه في النوم.

يجب تحديد ولو ربع ساعة في اليوم للنوم وقت الظهيرة وتسمي قيلولة فهذه القيلولة تساهم بحد كبير في تنظيم قدرات الجسم العقلية والبنية في استيعاب كل الضغوط والمسؤوليات التي توجه الإنسان لذا يجب إتباع هذه القيلولة لكي نحصل على الاسترخاء.

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