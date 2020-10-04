فوائد الموز قبل النوم

الموز نوع من أنواع الفاكهة لم يختلف اثنان على حبه وبالتالي يسعى الكثير لتناوله وهذا ما جعل الكثير يسأل عن فوائد الموز قبل النوم لما به من عناصر غذائية هامة كما يسألون هل له أضرار أم لا.

نبذة عن فاكهة الموز

وضح موقع المواطن أن الموز أحد السلالة الموزية الاستوائية ذات الزهور التي تنمو في جنوب شرق آسيا ولكن الآن فهو يوجد في جميع بقاع العالم.

أن الموز أحد السلالة الموزية الاستوائية ذات الزهور التي تنمو في جنوب شرق آسيا ولكن الآن فهو يوجد في جميع بقاع العالم. يتميز الموز بأن شجره يطرح ثمار الموز في شكل تجمعات كما أنه ثماره تختلف ي الحجم والشكل واللون فيما بعضها ولكن أكثر شهر مشهور هو الموز الأخضر الذي يتحول إلى الأصفر عقب نضوجه.

ما هي مكونات الموز

من يسأل عن فوائد الموز قبل النوم فيجب أن يتأكد من أن الموز غني بفيتامين ج والبوتاسيوم والذي يعزز صحة القلب ويعمل على ضبط معدل ضغط الدم.

فيجب أن يتأكد من أن الموز غني بفيتامين ج والبوتاسيوم والذي يعزز صحة القلب ويعمل على ضبط معدل ضغط الدم. كما أن تناول ثمرة واحدة من الموز بشكل يومي فهي كفيلة بأن تمد الجسم بنسبة أربعة عشر بالمائة من إجمالي احتياج الجسم من عنصر المنجنيز وتمد الجسم بحوالي ثلاثة وثلاثين بالمائة من فيتامين ب 6.

كما أن الموز يحتوي على الناقل العصبي الدوبامني الذي يكون مسئول عن أداء الدماغ بوظيفتها على أكمل وجه وهذا يعتبر أحد فوائد الموز قبل النوم .

. يعتبر الموز مصدر قوي جدًا لمضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد ومادة الكاتيشين وكل هذا يقي الجسم من مشاكل الأوعية الدموية والتي تؤثر بالسلب على صحة القلب وكما انه يحمي الجسم من الخلايا السرطانية.

هل الموز مفيد لصحة الجسم إذا تناول قبل النوم

من فوائد الموز قبل النوم هو ارتفاع معدلات إنتاج هرمون الميلاتونين حيث أن هذا الهرمون هو المسئول عن ترجمة الظلام للمخ مما يؤدي إلى الميل إلى النعاس بشكل أسرع.

لذلك إذا تم تناول طبق فاكهة مكون من الموز والبرتقال والأناناس فإن كل هذا يندمج مع الموز يزيدوا من إنتاج الملاتونين في الدم مما يؤدي إلى نوم عميق خالي من أي اضطرابات أو حدوث أرق.

كما أن من الممكن أن الإصابة بالاكتئاب تتسبب في الشعور بالأرق وعدم انتظام ساعات النوم فتناول الموز يزيد من إنتاج السيروتونين بفعل احتوائه على فيتامين ب 6 وهذا يتسبب في زيادة الإحساس بالسعادة وهدوء الأعصاب وبالتالي النوم بشكل جيد.

فوائد الموز العامة

بعد التعرف على فوائد الموز قبل النوم لابد من التعرف على فوائد تناول الموز للجسم بالكامل سواء تناول قبل النوم أو أثناء اليوم:

من لدية طفل مصاب بالإسهال فعليه بإحضار موز أخضر ويقوم بسلقه وتقديمه للطفل، وأيضًا تقلب الموز مع الطعام المرضي الذي تناولون طعامهم من خلال أنبوب فقد يقلل الإسهال لديهم.

تناول الموز يعوض البوتاسيوم والماء الذي فقده الجسم طوال اليوم.

يمكن تقديم الموز للأطفال الذين يعانون من حالات الربو والذي تكون أعمارهم خمس سنوات لأن الدراسات الحديثة أثبتت أن الموز قادر على خفض معدل حدوث الصفير أثناء تنفس الطفل ولكن ليس هذا يعني أن الموز يعالج الربو.

الاعتياد على تناول ثمرة واحدة من الموز في اليوم الواحد قادرة على حل مشاكل الجهاز الهضمي وهذا يرجع إلى وجود ألياف وماء في الموز بنسبة تصل إلى عشرة بالمائة مما يحتاجه الجسم بشكل يومي.

لأن الموز غني بمضادات الأكسدة فإنه قادر على حماية الجسم من الأورام السرطانية مثل سرطان الدم وسرطان الخلايا الكلوية وهذا بفضل محاربة مضادات الأكسدة التي توجد في الموز للجذور الحرة التي هي أساس مرض السرطان.

مريض الكوليسترول والضغط المرتفع يمكنه تناول الموز بشكل يومي فهو علاج فعال في خفض كوليسترول الدم الضار وبالتالي يخفض ضغط الدم.

الحد من أعراض الإصابة بالحمى.

من لديه التهابات في الجهاز التنفسي مثل السعال فإن الموز قادر على تقليل هذه الالتهابات وبالتالي يختفي السعال.

من يعتاد على تناول الموز بشكل يومي فهو من أكثر الفئة التي لا تعاني من ألم وتيبس في المفاصل.

يزيد الموز من إنتاج الدم وبالتالي تزداد كرات الدم الحمراء والبيضاء فيقلل من الأنيميا ويقوي جهاز المناعة.

بفضل ما يوجد في الموز من فيتامينات ومعادن طبيعية والألياف فإنه تناوله من قبل مرضى السكر فهو هام جدًا لأنه يحمي الأوعية الدموية من التلف لدي مرضى السكر.

الأشخاص الذين لديهم التهابات في المعدة تتسبب في الشعور بالحموضة أو حرقة المعدة فيمكنهم الاعتماد على الموز من أجل تقليل الشعور بهذه الحرقة لأنه يحارب البكتيريا التي تظهر في المعدة وتتسبب في الحموضة.

فوائد الموز للمرأة

ينصح السيدات أن يقوموا بضم الموز إلى وجببتهم النسائية خاصة في وقت مجيء الطمث من أجل الاستفادة من البوتاسيوم وفيتامين ب 6 والذي هم مسئولين عن تراكم السوائل بداخل الجسم مما يؤدي إلى انتفاخ الجسم وهذا يقلل من تقلصات الطمث.

هل يوجد أضرار للموز

جميع الأشياء المفيد تقلب الضد إذا تم تناولها بشكل مفرط والموز ينطبق عليه هذا أيضًا لأن بالرغم من وجود فيتامينات وعناصر غذائية هامة في الموز فإنه يحتوي على كربوهيدرات وسعرات حرارية مما يؤدي إلى زيادة الوزن وارتفاع الدهون في الدم إذا تم تناول أكثر من موزتين في اليوم الواحد.

كما أن الشخص الذي يتناول أدوية مصنوعة من متقبلات البيتا والتي تتسبب في رفع نسبة البوتاسيوم في الدم وبالتالي نزيد البوتاسيوم في الدم بتناولنا للموز وهذا ينتج عنه خلل في الأوعية الدموية مما يؤثر بالسالب على القلب والكلى.

على من يتناول ثمرة الموز ويشعر بحدوث حكة أو صفير أثناء التنفس فعليه بالابتعاد عن تناول الموز لأن هذا بمثابة إنذار من الجسم أنه لديه حساسية ضد الموز.

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