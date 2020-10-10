فوائد بيئية لا تعرفها عن حملة لنجعلها خضراء

المواطن - محمد داوود - جدة

أطلقت أمانة جدة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة “لنجعلها خضراء”، والتي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 30 إبريل، فيما تستهدف في جدة زراعة 6000 شجرة في مواقع متفرقة بالمحافظة بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة، حيث تهدف الحملة إلى تنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة لتنقية وتلطيف الهواء وتحسين جودة حياة السكان.

مكافحة أشكال التلوث:

وحول حملة “لنجعلها خضراء” وفوائد الشجر الأخضر، قال المختص البيئي الدكتور غرم الله الغامدي في تصريحات لـ”المواطن“: إن هذه الحملة تهدف إلى مكافحة كل أشكال التلوث وحماية البيئة، وجعل المدن تزدهر باللون الأخضر، فالغطاء النباتي مهم جدًّا داخل المدن من حيث صد التلوث الهوائي وتكريس الجماليات البيئية.

خفض درجات الحرارة:

وأشار الدكتور الغامدي إلى أن للأشجار فوائد عديدة لا يمكن حصرها إذ تسهم في تقليل التلوث؛ حيث تعمل النباتات على زيادة الأوكسجين في الجو الذي هو بداية السلسلة الغذائية لجميع الكائنات الحية من خلال عملية التمثيل الضوئي وامتصاص غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يعتبر من أهم مسببات التلوث، بجانب تلطيف الجو عن طريق عملية النتح وتحسين المناخ فوجود النبات والأشجار في مكان يؤدي إلى خفض درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف، وتخفيف وهج الشمس (أشعتها) من خلال أوراق الشجر‏، وامتصاص الأصوات وتخفيف حدة الضوضاء في الأماكن المزدحمة‏.

إيقاف زحف الرمال:

وأكد الغامدي أن الأشجار الخضراء تعمل على إيقاف زحف الرمال والحد من ظاهرة التصحر، وحماية التربة والحد من مشكلة تعرية التربة وانجرافها بفعل عوامل التعرية كالرياح والمياه القوية‏، وحماية المدن من الرياح الشديدة وكسر حدتها، كما تساعد الشجرة كثيرًا في التحسين من جودة الهواء المحيط بها، فتجعله معتدلًا وذلك عن طريق التحكم في تأثيرات الشمس والرياح والأمطار، فتقوم الشجرة بامتصاص الطاقة التي تخرج من الشمس عن طريق أوراقها فتتساقط هذه الأوراق في الخريف والصيف، وتعيد إخراجها في الشتاء، ففي الصيف تمتص الأشعة وتسقطها حتى نشعر بالبرودة عندما نجلس لنحتمي بها، ولكن في الشتاء تعيد خروج هذه الطاقة مع أوراقها الجديدة حتى نشعر بالدفء حينما نجلس ونحتمي بها.

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