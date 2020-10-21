فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

قد يجهل معظم الناس فوائد شرب زيت الزيتون على الريق، رغم أن فوائد زيت الزيتون الصحية لا تخفى على أحد، ولكن تناوله على الريق تحديدًا له عدة فوائد صحية هامة.

زيت الزيتون

يستخلص زيت الزيتون بعدة طرق من ثمار أشجار الزيتون، وأفضل طرق استخلاصه هي طريقة العصر على البارد،

ويتوفر في الأسواق بعدة أنواع حسب درجة نقاؤه ومراحل التكرير التي مر بها، وله استخدامات عديدة في الطعام وفي الطب البديل وكذلك في علاج وتجميل البشرة والشعر.

ويحتوي زيت الزيتون على 14% دهون مشبعة و11% دهون غير مشبعة متعددة منها الأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3 والأوميجا 6، أما الدهون الأحادية الغير مشبعة الأحادية غير المشبعة التي يطلق عليها “حمض الأوليك ” فتعد هي الدهون السائدة في زيت الزيتون حيث تصل نسبتها إلى ما يقرب من 73% من مكونات زيت الزيتون، وقد تناولت بعض الدراسات إمكانية أن يساهم حمض الأوليك في تخفيف الالتهابات، بالإضافة إلى أنه ربما يكون له دور فعال أو تأثير إيجابي على الجينات التي لها علاقة بالإصابة بمرض السرطان، ومن الجدير بالذكر أن الدهون الأحادية الغير مشبعة تتميز بمقاومتها للحرارة العالية، وبذلك فإن زيت الزيتون وتحديدًا البكر يُعد خيارًا صحيًا للطبخ.

ما هي العناصر الغذائية التي يحتوي عليها زيت الزيتون

من المعروف أن القيمة الغذائية لهذا الزيت عالية حيث يمد زيت الزيتون الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، وذلك نظرًا لما يحتوي عليه من الفيتامينات والعناصر الغذائية ومن الفيتامينات التي يحتوي عليها فيتامين E لذلك يعد زيت الزيتون من مضادات الأكسدة الهامة، بالإضافة إلى احتوائه على كميات قليلة من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، و بالإضافة أيضًا لاحتوائه على بعض المركبات العضوية ونسبة طفيفة من الكولين، ومن الجدير بالذكر أن ملعقة طعام من زيت الزيتون تزن تقريبًا 13.5 جرام، تكون القيمة الغذائية لها كالتالي :

طاقة تعادل 119 كيلو كالوري، 0 بروتين، 13.5 جرام من الدهون، 0 كربوهيدرات، 0 ألياف غذائية، 0 سكريات.

ما هي فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

يعد زيت الزيتون أحد أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها في الطبخ، فهو يحتوي على فوائد صحية عديدة، وتناوله دون طهي أو تسخين يعد أكثر فائدة، ودائمًا ما ينصح الكثير من الأطباء والخبراء في مجال التغذية الصحية بشرب زيت الزيتون صباحًا مع قطرات قليلة من عصير الليمون، فمن الأفضل إضافة قليل من عصير الليمون إلى زيت الزيتون لجعله مقبولًا أكثر من حيث المذاق، وأيضًا لتحسين عمل الجهاز الهضمي، وسوف نستعرض من خلال موقع المواطن فوائد شرب زيت الزيتون على الريق:

يعزز الصحة العامة، ويقلل الالتهابات ويحسن الهضم ويعالج عسر الهضم والإمساك.

يساعد على إنقاص الوزن: الغالبية العظمى من الأنظمة الغذائية في دول البحر المتوسط تعتمد على شرب زيت الزيتون على الريق، وهو فعال جدًا في هذا الأمر رغم رفض الكثيرون له، وتكمن الفكرة هنا في أن زيت الزيتون غني بحمض الأوليك، الذي يعطي شعورًا بالامتلاء، ويعزز الإحساس بالشبع.

يعمل على طرد السموم من الجسم: من الجدير بالذكر هنا أن فكرة الاعتماد على زيت الزيتون كمطهر معوي ومنظف للجهاز الهضمي قد تم رفضها في السابق من قِبل الكثير من الخبراء، إلا أن بعضهم قد أوضح أن تناول زيت الزيتون مضافًا إليه قليل من عصير الليمون يعتبر مطهر وطارد للسموم، فهو بهذه الطريقة سيفيد الجهاز الهضمي ويعطي النتائج المرجوة منه خلال فترة زمنية قصيرة.

صحة وجمال البشرة والجلد : من المعروف أن الأطعمة الغنية بالمواد المضادة للأكسدة، هي من الأطعمة الهامة جدًا لصحة البشرة، فمثلًا فيتامين E وهو أحد مضادات التأكسد المعروفة يساعد على تأخير حدوث شيخوخة البشرة، وبالتالي تأخير ظهور علامات تقدم سن البشرة، وبما أن زيت الزيتون يحتوي على الكثير من هذه العناصر والمركبات الغذائية فهذه واحدة من أهم فوائد شرب زيت الزيتون على الريق، بالإضافة لاحتوائه على العديد من المعادن والفيتامينات التي تعزز صحة البشرة مثل فيتامين A, D, E, K، كما أنه يعد مرطبًا عميقًا للبشرة، وهو أيضًا يقي البشرة من خطر الإصابة بأورام الجلد، لأنه يعمل على محاربة الخلايا التي تسبب الإصابة بالسرطان.

الوقاية من الإصابة بأورام القولون: طبقًا لعدة دراسات أُجريت على زيت الزيتون فإن تناول زيت الزيتون وخاصةً البكر قد يساهم في منع أو الحد من تكون الجذور أو الشوارد الحرة داخل الجسم، وبالتالي قد يساهم في تقليل فرص الإصابة بسرطان القولون، والسبب في ذلك يرجع إلى أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة.

أشارت عدة دراسات أن شرب زيت الزيتون على الريق يساهم في الوقاية من الإصابة بالزهايمر.

يقلل زيت الزيتون من فرص الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري.

يعمل زيت الزيتون على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك لأنه يساعد على علاج ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يمنع تأكسد الكوليسترول الضار، وبالتالي يمنع تلف الأوعية الدموية.

يحتوي زيت الزيتون على عناصر غذائية مضادة الالتهابات مختلف أنواعها، وهذه العناصر مثل حمض الأوليك، ومركب أوليوكانثال، كما

أن الدراسات قد بينت أن من يشربون زيت الزيتون على الريق بانتظام، تقل لديهم فرص التعرض للسكتات الدماغية.

كيف يمكن الحصول على فوائد شرب زيت الزيتون على الريق

يمكن ذلك عن طريق تناول ملعقة واحدة أو اثنتين من زيت الزيتون يوميًا على الريق، بالإضافة إلى الاعتماد عليه في الطهي، وكذلك إدخاله إلى بعض الأطباق مثل السلطة، والبيتزا وغيرها.

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