فواكه وخضراوات مهمة في الخريف لتعزيز المناعة

المواطن - الرياض

أكد حساب طقس العرب أنه مع بداية فصل الخريف قد يصبح الإنسان معرضاً أكثر للأمراض، لذلك يجب تعزيز المناعة بشكل أكبر، ومن الطرق المهمة في تعزيز المناعة في الجسم هي اعتماد الغذاء الصحي المتنوع.

وشدد حساب طقس العرب على موقع تويتر، على أن الغذاء الصحي يلعب دوراً مهماً في تقوية الجهاز المناعي وخاصة في هذه الفترة من العام، ناصحاً بالتركيز على تناول الفواكه والخضراوات الموسمية.

وقال إن الفواكه والخضراوات الموسمية المهمة في تلك الفترة من بينها، التفاح والكمثرى والعنب والملفوف والقرع والحمضيات والثوم والبصل فهي غنية جداً بالفيتامينات خاصة فيتاميني “C” و”E”.

وكان الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في المسرطنات، قد أكد أن فصل الخريف يعتبر موسم الأمراض الموسمية المصاحبة للتقلبات الجوية، وتلك الأيام تعدّ الحد الفاصل بين خروج فصل الصيف ودخول الشتاء.

وقال الدكتور الخضيري في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لتفادي نزلات البرد في فصل الخريف مثل (احتقان الأنف، إنفلونزا) يجب البعد عن تيار المكيف وتخفيض مستوى التبريد فيها ليكن معتدل بدرجة 24 إلى 30، وتجنب شُرب الماء مثلّج أو البارد جداً، وضرورة تناول أغذية لرفع المناعة مثل، الورقيات والفاكهة الحمضية مثل (الليمون، برتقال) والعسل أو تناول فيتامين C”.

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