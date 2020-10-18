فوز الضيوف شعار مباريات اليوم بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

أُقيمت 4 مباريات، اليوم ضمن، منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت جميعها بتحقيق الفريق الضيف للفوز.

مباريات اليوم:

وتمكن الضيوف في مباريات اليوم من تحقيق الفوز في الـ4 مباريات، وتم تسجيل 12 هدفًا، ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هو الوحيد الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

وانطلقت مباريات اليوم بمواجهة الباطن ضد الأهلي التي أُقيمت على ملعب نادي الباطن، وانتهت بفوز الراقي بهدف دون رد سجله اللاعب سلمان المؤشر في الشوط الأول، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في الفوز على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على مضيفه ضمك في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها بنتيجة 3/ 2، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد ضد الاتفاق:

واختتمت مباريات اليوم بمواجهة الاتحاد ضد الاتفاق التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح فارس الدهناء في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثنائية ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم العميد أولًا في مباراة الاتحاد ضد الاتفاق عن طريق ركلة جزاء سددها فهد المولد بنجاح، قبل أن يحرز فارس الدهناء هدفين في الوقت القاتل عن طريق لاعبه فيليب كيش من ركلتي جزاء ليخطف الثلاث نقاط.

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